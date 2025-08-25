"التنسيق العسكري بين إسرائيل ومصر على أعلى مستوى"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية التقارير عن تعزيز الجيش المصري قواته على الحدود مع غزة بسبب مخاوف من عملية احتلال غزة ودفع الغزيين الى التهجير، أكد المحلل السياسي المصري ايهاب عباس أن "التنسيق العسكري بين إسرائيل ومصر على أعلى مستوياته، والغرض منه عدم حصول مواجهة بين الجانبين". يمكنكم مشاهدة تصريحه كاملا في الفيديو.

وشدد عباس خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي على أن :"مصر لا تتحمل امكانية احتمال تهجير سكان غزة وتعتبر الأمر يشكل خطرا على أمنها القومي وتحاول ضبط الأوضاع وهو ما دفعها لتعزيز قواتها" وشدد أن "كلام العسكرية المصرية المنضبط لا يأتي عبر الشاشات والتصريحات عبر البرامج الحوارية .." مشددا على أن التنسيق المصري الإسرائيلي على أعلى مستوى والغرض منه هو أن لا تكون مواجهة مباشرة بين مصر وإسرائيل".

