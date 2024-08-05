مصادر في حماس:"نشاط الجيش الإسرائيلي في الأنفاق دفع العديد من المسؤولين للخروج إلى الأرض"

قالت مصادر في حماس لصحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم (الاثنين) إن نشاط الجيش الإسرائيلي ضد الأنفاق أدى إلى مغادرة العديد من كبار المسؤولين الأنفاق الى سطح الأرض - كما أدت هجمات الجيش الإسرائيلي المكثفة ضد المباني في قطاع غزة إلى تسليم بعض المختطفين الذين كانوا محتجزين لدى قادة الألوية والكتائب في الذراع العسكري لحركة حماس، إلى قادة السرايا والفرق.

وقالت المصادر المقربة من حماس، إنه تم تصفية مسؤولين كبار من الدرجتين الأولى والثانية في الذراع العسكري لحماس، والقادة الميدانيين الذين يديرون المعارك – ومن بينهم قادة ألوية وكتائب وسرايا وإدارات وأعضاء المكتب السياسي لحماس. خلال الحرب الحالية، وأن الأسباب التي أدت إلى هذه الاغتيالات جراء الأضرار التي لحقت بشبكة أنفاق حماس، حيث أن بعضها مجهز بالأكسجين والكهرباء والمياه، مما يسمح للمسؤولين الكبار بالبقاء لفترة طويلة.

وزعمت المصادر أيضًا أنهم في قطاع غزة لم يتوقعوا أن تنفذ إسرائيل مثل هذه العملية البرية الواسعة والطويلة الأمد - والتي ساعدت الجيش الإسرائيلي في العثور على العديد من الأنفاق وإجبار العديد من كبار مسؤولي حماس على مغادرة الأنفاق والبحث عن أماكن أكثر أمانًا على ما يبدو. فوق سطح الأرض كما أكد التقرير أن حاجة كبار مسؤولي حماس إلى الحصول على الأسلحة والمال والغذاء هي ما اضطرهم إلى التنقل بين الغزيين فوق الأرض.ض.