التغطية متواصلة| الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط

وسط مواصلة الرئيس دونالد ترمب التلويح بعمل عسكري ضد إيران، رغم توقعه التوصل إلى اتفاق مع طهران الشهر المقبل.

، وقال مسؤولون أميركيون، اليوم الجمعة، إن "حاملة الطائرات جيرالد فورد، ومجموعتها الضاربة، والمنتشرة حالياً في الكاريبي، سيتم إرسالها إلى الشرق الأوسط"، وذكر 4 مسؤولين أميركيين لـ"نيويورك تايمز"، أن طواقم الحاملة U.S.S. Gerald R. Ford، والمجموعة القتالية المرافقة لها، أبلغت بالقرار الخميس، لتصبح ثاني حاملة طائرات بالمنطقة.

وأشار المسؤولون إلى أنه من غير المتوقع أن تعود الحاملة ومجموعتها القتالية إلى موانئها الرئيسية قبل أواخر أبريل أو مطلع مايو.

وتقضي الأوامر الجديدة لحاملة الطائرات جيرالد فورد والمجموعة الضاربة التابعة لها، بالانضمام إلى مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن (U.S.S. Abraham Lincoln) في الشرق الأوسط.