التغطية متواصلة| الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط
طواقم الحاملة U.S.S. Gerald R. Ford، والمجموعة القتالية المرافقة لها، أبلغت بالقرار الخميس، لتصبح ثاني حاملة طائرات بالمنطقة.
وسط مواصلة الرئيس دونالد ترمب التلويح بعمل عسكري ضد إيران، رغم توقعه التوصل إلى اتفاق مع طهران الشهر المقبل.
، وقال مسؤولون أميركيون، اليوم الجمعة، إن "حاملة الطائرات جيرالد فورد، ومجموعتها الضاربة، والمنتشرة حالياً في الكاريبي، سيتم إرسالها إلى الشرق الأوسط"، وذكر 4 مسؤولين أميركيين لـ"نيويورك تايمز"، أن طواقم الحاملة U.S.S. Gerald R. Ford، والمجموعة القتالية المرافقة لها، أبلغت بالقرار الخميس، لتصبح ثاني حاملة طائرات بالمنطقة.
وأشار المسؤولون إلى أنه من غير المتوقع أن تعود الحاملة ومجموعتها القتالية إلى موانئها الرئيسية قبل أواخر أبريل أو مطلع مايو.
وتقضي الأوامر الجديدة لحاملة الطائرات جيرالد فورد والمجموعة الضاربة التابعة لها، بالانضمام إلى مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن (U.S.S. Abraham Lincoln) في الشرق الأوسط.
مساعد الرئيس رئيس منظمة الطاقة النووية في إيران: العدو ينتهج سياسة الضغط من الخارج والتفكيك من الداخل
حذر مساعد الرئيس رئيس منظمة الطاقة النووية في إيران محمد إسلامي، الجمعة، من أن من وصفهم بـ"الأعداء" ينتهجون سياسة "الضغط من الخارج والتفكيك من الداخل".وقال "الأعداء يتبعون على الدوام استراتيجية ثابتة تقوم على ممارسة الضغط على إيران من الخارج، والعمل على كسرها داخلياً، بعبارة أدق فإنهم ينتهجون سياسة الضغط من الخارج والتفكيك من الداخل، مستخدمين في ذلك جميع الأدوات الصلبة والناعمة".
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن إسلامی قوله، في تصريح من مدينة مشهد، إن إيران أكدت مراراً بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي؛ مستدلة بمسار تفاوضي استمر 25 عاماً، شاركت فيه حكومات مختلفة في إيران بمختلف توجهاتها، أفضى في نهاية المطاف إلى التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) غير أن الطرف الآخر لم يتحمل هذه الوثيقة ولم يلتزم بها أو ينفذ تعهداته الواردة فيها، كما لم يسمح حتى بتنفيذ مرحلة واحدة من الجداول الزمنية المنصوص عليها مما يتيح بناء الثقة".
شمخاني: صواريخنا خطوط حمراء غير قابلة للتفاوض
قال ممثل المرشد في المجلس الأعلى للدفاع الايراني علي شمخاني إن قدرات إيران الصاروخية تعد من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التفاوض بشأنها.وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، أن إسرائيل لن تكون قادرة على تنفيذ أي عملية عسكرية فعالة ضد إيران دون دعم مباشر من الولايات المتحدة؛ وتعهد بأن تواجه إيران "أي مغامرة برد حاسم ومتناسق مع طبيعة التهديد".وحذر من أن "مستوى الاستعداد الدفاعي في البلاد يجعل تكلفة أي خطأ حسابي من جانب الطرف المعتدي مرتفعة للغاية".
وقال ممثل المرشد في المجلس الوطني الأعلى للدفاع إن "المسار العقلاني بالنسبة لجميع الأطراف يتمثل في تجنب التصعيد والابتعاد عن أي أعمال تهدد أمن واستقرار المنطقة"؛ ورجح أن "المفاوضات يمكن أن تكون مساراً إيجابياً إذا جرت بنظرة واقعية وعلى أساس الاحترام المتبادل ودون مبالغة في المطالب، لما لها من فوائد للطرفين وللاستقرار الإقليمي".
العليمي خلال مؤتمر ميونيخ: المجمتع الدولي يتساهل مع الحوثيين وتهديداتهم للملاحة
وزير الخارجية السعودي: يجب الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وغزة
المستشار الألماني في مؤتمر ميونخ للأمن: النظام العالمي الذي نعرفه لم يعد قائماً
حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أن "النظام العالمي الذي كنا نعرفه لم يعد موجوداً"، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً في التوترات والصراعات وعلى رأسها الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف، اليوم الجمعة، حيث قدّم تقييماً متشائماً لتحولات الساحة الدولية، أن شعار المؤتمر هذا العام المتعلق بالدمار يبدو "قاتماً"، لكنه شدد على أن الواقع "أقسى من ذلك"، معلناً صراحة: "هذا النظام العالمي لم يعد قائماً".
سفير واشنطن بالأمم المتحدة: نريد من الأمم المتحدة أن تعود لدورها كحافظ للسلام
وزير الخارجية العراقي: "نرفض استخدام العنف ضد إيران، ولن نلعب دور الوساطة"
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الجمعة، إن بغداد ترفض "استخدام العنف" ضد إيران، مشيراً إلى أنها "لن تلعب دور الوساطة".وأضاف على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أنه لا يوجد تغيير في خطط انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية 2026.