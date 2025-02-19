المختطف الإسرائيلي العائد من غزة يائير هورين ودموعه تنهمر:"سأعمل بكل قوتي لعودة أخي وجميع المختطفين"

لأول مرة منذ الإفراج: الناجي من الأسر يائير هورين، تحدث لأول مرة في مقابلة حصرية لـ i24NEWS، وقال إن جزءا من "قلبه لا زال في غزة"، هورين والذي شقيقه ايتان لا زال في أسر حماس، قال والدموع تنهمر من عينيه :"أنا أحتاجكم كما كنتم دائما حتى الآن، لكن أريد المزيد من القوة. أشعر بحضن ودعم شعب إسرائيل، أطلب من الجميع المواصلة حتى النهاية- حتى عودة آخر مختطف".

وحول عملية إعادة التأهيل روى يائير:"أنا بخير تام، أتقدم ببطء، التأهيل على ما يبدو بطئ، لكني أشعر بدعم الأشخاص في الشارع، وكل شعب إسرائيل". وتطرق في اللقاء الى النضال لاستعادة المختطفين:"أنا أفهم أن الجهد الجبار الذي قام به الناس هنا على مدار عام ونصف، ولذلك انضممت بعد يومين من الإفراج عني الى النضال من أجل الإفراج المختطفين من الأسر وإعادتهم إلى المنزل".

وتابع "أنا لا أعرف كم من القوة لدي- لكن مع كل ما معي أنا أنضم الى الجهد لإعادة أخي ايتان الى المنزل مع باقي المختطفين، حتى الأخير". وطالب يائير المواطنين "أنا أشعر بأن أطلب أكثر مما قمتم به حتى الآن أمر مبالغ به، لكن مع ذلك إن سمحتم لي بالمبالغة، أطالبكم مواصلة الدعم كما قمتم حتى الآن. وعلى ما يبدو هذا يعمل".