التغطية متواصلة | القاهرة تتخوف من "مفاجآت نتنياهو" وإسرائيل تؤكد "الفشل سيؤدي إلى عملية رفح"
وذكر التقرير أيضًا أن إسرائيل أوضحت لمصر أن الفشل في هذه الجولة من المحادثات سيؤدي إلى تقدم عسكري في رفح.
أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنه جرت في الأيام الأخيرة مباحثات بين مصر وإسرائيل بشأن صفقة الرهائن التي سيتم مناقشتها في الدوحة. وقالت مصادر للصحيفة إنهم في القاهرة يخشون "مفاجآت نتنياهو"، رغم حصولهم على تأكيدات بأن الوفد الإسرائيلي سيحصل على صلاحيات واسعة.
وبحسب التقرير، فإن مصر وقطر تتفقان على أنه لا يمكن طلب تنازلات جديدة من حماس، نظرا لأنها أدرجت موضوع الجنود في الاتفاق. وذكر التقرير أيضًا أن إسرائيل أوضحت لمصر أن الفشل في هذه الجولة من المحادثات سيؤدي إلى تقدم عسكري في رفح.
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مقاطع فيديو في غزة تظهر النيران تشتعل في مبنى الشفاء، والناس يفرون من المستشفى
تزعم التقارير الفلسطينية أنها تظهر مبنى في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة يحترق جراء القصف الإسرائيلي، والقوات العاملة في المباني الواقعة على حافة المجمع.
https://twitter.com/i/web/status/1769584639302111408
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ويظهر مقطع فيديو آخر سكان غزة وهم يفرون من المجمع في ظلام الفجر.
https://twitter.com/i/web/status/1769541721854025895
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وأدان بيان صادر عن حركة حماس، تناقلته وسائل الإعلام الفلسطينية، التوغل الإسرائيلي، واتهم إسرائيل بتجاهل سلامة المرضى والموظفين والنازحين من غزة الذين لجأوا هناك. ويدعو الأمم المتحدة والهيئات الأخرى إلى حماية المنشأة.