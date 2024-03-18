أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنه جرت في الأيام الأخيرة مباحثات بين مصر وإسرائيل بشأن صفقة الرهائن التي سيتم مناقشتها في الدوحة. وقالت مصادر للصحيفة إنهم في القاهرة يخشون "مفاجآت نتنياهو"، رغم حصولهم على تأكيدات بأن الوفد الإسرائيلي سيحصل على صلاحيات واسعة.

وبحسب التقرير، فإن مصر وقطر تتفقان على أنه لا يمكن طلب تنازلات جديدة من حماس، نظرا لأنها أدرجت موضوع الجنود في الاتفاق. وذكر التقرير أيضًا أن إسرائيل أوضحت لمصر أن الفشل في هذه الجولة من المحادثات سيؤدي إلى تقدم عسكري في رفح.

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