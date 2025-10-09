بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ: كيف سيبدو قطاع غزة؟

اتفاقية ترامب دخلت حيز التنفيذ – وإسرائيل تدخل معها إلى واقع أمني جديد في قطاع غزة. نستعرض أمامكم الخرائط والتحديات الأمنية للوضع الجديد.

"الخط الأصفر" هو خط الانسحاب في المرحلة الأولى من الصفقة - إلى الوراء، للسيطرة على خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع. سينسحب الجيش الإسرائيلي إليه خلال 72 ساعة بعد موافقة الحكومة وعودة الأسرى.

دعونا نقوم بتقريب ونفهم على ماذا تخلّت إسرائيل في إطار الاتفاق:

سنبدأ من الجنوب: محور فيلادلفيا، سيبقي بيدي إسرائيل . سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بمحيط بطول كيلومترين. مسافة اقتنعت إسرائيل سابقاً بأنها كافية لمنع التهريب. كذلك الأجزاء الشرقية من رفح وتلك القريبة من الحدود ستبقى بيد إسرائيل.

نذهب إلى وسط القطاع: خُمس مساحة غزة، التي لم يناور فيها الجيش الإسرائيلي بعد. توجد فيها شبكة أنفاق نشطة ولواء لحماس لم يُحسم أمره بعد. الاتفاق يسمح بمنطقة أمان بعرض كيلومتر ونصف بينه وبين الجدار الفاصل.

نتوجه إلى رمز 7 أكتوبر - "خط بئيري": نجحت إسرائيل في توسيع محيطها بموجب الاتفاق، ووضعت حواجز في أعلى التل، مما وضع سكان الغلاف في مرمى الصواريخ المضادة للدبابات. في المقابل، سيتعين عليها التخلي عن محور نتساريم الذي يقسم القطاع إلى نصفين.

وفي الجبهة الشمالية: الجيش الإسرائيلي ينسحب من مدينة غزة ويفك الحصار دون أن يناور في مراكز الثقل التابعة لحماس. لكنه سيبقي جنوده على الحدود وفي الأحياء الشمالية. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سكان غزة سيتمكنون من العودة إلى أنقاض منازلهم في جباليا.