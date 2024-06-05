التغطية متواصلة| إصابة تسعة جنود إسرائيليين بانفجار في قاعدة للجيش الجنوبي
وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، أصيب جنديان بجروح خطيرة، وأصيب اثنان آخران بجروح متوسطة، وأصيب الخمسة الآخرون بجروح طفيفة.
أفاد الجيش الإسرائيلي خلال الليل أن تسعة جنود أصيبوا جراء انفجار ذخائر في قاعدة في جنوب إسرائيل يوم الثلاثاء.
وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، أصيب جنديان بجروح خطيرة، وأصيب اثنان آخران بجروح متوسطة، وأصيب الخمسة الآخرون بجروح طفيفة. وتم نقل جميع الجنود إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وبدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا في سبب الانفجار.
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