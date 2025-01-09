مبعوث ترامب في طريقه إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة الرهائن

من المتوقع أن يصل مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى قطر للقيام بدور فعال في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، وفق ما أوردنا مساء اليوم (الخميس) في النسخة الرئيسية مع نافي درومي.

وسيحضر ويتكوف المحادثات في قطر لإظهار جبهة موحدة بين إدارتي بايدن وترامب. وترى عدة مصادر أن حضور إدارة ترامب في المحادثات قد يؤثر على موقف حماس، ويقودها إلى التوصل إلى صفقة. وأكدت مصادر لـi24NEWS أن المفاوضات تسير ببطء شديد.

في هذه الأثناء، علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق على المحادثات بشأن الصفقة، وقال إن "الأمل كبير في التوصل إلى صفقة ووقف الحرب". وذكر موعد دخول ترامب إلى البيت الأبيض، رغبة منه في التأكد من أن أي اتفاق يتم توقيعه سيؤدي إلى إنهاء الحرب.