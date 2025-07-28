هل سيُنزع سلاح حزب الله؟ إيران تضغط لعدم حدوث ذلك

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زعمت وسائل إعلام لبنانية مؤخرًا أن إيران تضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري لمنعه من الموافقة على أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله. تشير هذه المزاعم إلى أن إيران لا تزال تتمتع بنفوذ على الحكومة اللبنانية، لكنها تثير أيضًا تساؤلات حول احتمال تورطها في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

زعم مصدر عربي في حديث مع i24NEWS أن حماس لديها حاليًا موقفان متعارضان بشأن قضية المفاوضات: أحدهما يدعم التقدم بناءً على مخطط ويتكوف، والآخر يدعي عدم قبول أي اتفاق، بل يجب أن يكون مشروطًا بانسحاب إسرائيلي شامل إلى خطوط السبع في أكتوبر، حتى لو كان تدريجيًا.

وهذا يُفسر استغراب الدول الوسيطة من مواقف حماس، قبيل توقيع الاتفاق، وإصرارها على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع المسارات وحتى مسافة 800 متر من محيطه.

تنقسم الآراء في حماس بين نشطاء متشددين من جهة، وهم عادةً أعضاء في الجناح العسكري، وعناصر من قيادة حماس الخارجية المقيمين في قطر. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن خليل الحية، قائد "حماس غزة" بصفته ورئيس فريق حماس التفاوضي، مقرب جدًا من الإيرانيين.

صرحت مصادر مطلعة على المحادثات في قطر لقناة i24NEWS في الأيام الأخيرة أن "المخابرات المصرية تُرهق نفسها لفهم سبب رفض حماس السماح بإحراز تقدم في المحادثات..." (قبل أن تُصدر الحركة ردها النهائي).