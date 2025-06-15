دانيال هغاري يعود إلى وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

أُعلن اليوم (الأحد) أن المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، العميد (احتياط)، دانيال هيجاري، سيعود للخدمة في الوحدة. سيشغل هيجاري منصب قائد غرفة عمليات المتحدث الرسمي (غرفة العمليات) أثناء خدمته الاحتياطية.

الشخص الذي بادر لعودة هجاري إلى الوحدة هو المتحدث الحالي باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين. يأتي ذلك في أعقاب بدء الحملة العسكرية ضد إيران.

من بين أمور أخرى، سينسق هجاري أنشطة وحدة المتحدث الرسمي الجيش الإسرائيلي. من بين مسؤولياته: قيادة تقييمات الوضع وتحديد المبادئ وفقًا لوثيقة رسائل محدثة.

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سيبقى العميد ديفرين واجهة الجيش الإسرائيلي في وسائل الإعلام وسيواصل الإدلاء بتصريحات للجمهور.

شغل دانيال هجاري منصب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي منذ عام 2023 وقاد جهود المتحدث الرسمي مع بدء الحرب في قطاع غزة ولبنان. وانتهى دوره في نهاية شهر مارس/آذار الماضي مع تولي رئيس الأركان إيال زامير منصبه.