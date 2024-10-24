الحج مرتضى ومحمد علي بحسون وغيرهم : قادة كبار في حزب الله قتلوا الى جانب هاشم صفي الدين

قتل في الهجوم الذي استهدف القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين قياديين كبيران وبارزان، مسؤول وحدة المعلومات حزب الله الحج أبو علي مرتضى، ومعهم القيادي الحاج عادل (محمد علي بحسون) وهو قيادي كبير لديه وظيفة خاصة.

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الحج عادل وهو من من بلدة طيردبا الجنوبية، كان مسؤولا عن الوحدة المختصة بالبناء والتخطيط وصيانة العقارات الاستراتيجية (قواعد عسكرية، منشآت عسكرية ومخابئ) التنظيم وإخفائها، وكان هو أيضا من خطط وبنى مقر قيادة حزب الله تحت الأرض في الضاحية الجنوبية الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي.

صفي الدين كان عضو في مجلس شورى حزب الله، المنتدى العسكري- السياسي الأعلى في حزب الله، المسؤول عن اتخاذ القرارات السياسية للتنظيم، وذكر بيان الجيش الإسرائيلي انه الى جانب صفي قتل 25 من المسؤولين في حزب الله، بينهم حسين علي هزيمة، مسؤول ركن استخبارات، صائب عياش، مسؤول عن التجميع الجوي في ركن الاستخبارات، محمود محمد شاهين، مسؤول ركن استخبارات حزب الله في سوريا.