الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي جراء الرشقات الصاروخية الكثيفة لحزب الله تجاه شمال إسرائيل

كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (الخميس) أن الرائد إيتاي جالاه، 38 عامًا من رمات غان وسط إسرائيل، نائب قائد السرية في الوحدة 8679 في لواء ا يفتاح (679) من قوات المدرعات، قتل جراء التصعيد في الشمال، بعد إصابته بصاروخ. خلال رد حزب الله على اغتيال القائد الكبير أمس. وإيتاي هو الجندي السادس والعشرون الذي يقتل بنيران حزب الله منذ بداية الحرب.

ويشار الى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سمح هذا الصباح بنشر خبر مقتل النقيب روي ميلر (21 عامًا) من هرتسليا وسط إسرائيل، وهو قائد سرية في كتيبة روتيم التابعة للواء جفعاتي، وذلك خلال معركة شمال قطاع غزة

تجدر الإشارة إلى أنه في حادثة مقتل النقيب ميلر أصيب ضابط وجندي من كتيبة روتم بجروح خطيرة. وتم نقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ أسرهم.