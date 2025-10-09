اليوم 734 من الحرب: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس (الخميس) التوصل إلى اتفاقات بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين. ومن المتوقع أن يعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخطة للحكومة للموافقة عليها ظهرًا. وصرح مصدر مطلع لـ i24NEWS: "أبلغ الوسطاء حماس أن هذه هي الفرصة الأخيرة".

تقرير: قصف مكثف غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تقرير: دبابات الجيش الإسرائيلي تغلق شارع الرشيد وتمنع الغزيين من العودة إلى مدينة غزة القيادي في حماس أسامة حمدان: الوسطاء قدموا ضمانات بأن إسرائيل لن تنتهك الاتفاق قناة العربي القطرية تنقل عن مصادرها أنه بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل ستبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات لإنهاء الحرب في اليوم التالي لتسليم المختطفين من المتوقع وصول جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى إسرائيل الليلة تقرير سعودي: حماس بدأت بالفعل بتجميع بعض المختطفين في "أماكن آمنة" لتسليمهم إلى الصليب الأحمر. وحتى الآن، ادعت حماس أنها لم تتلقَّ ردًا رسميًا بشأن قوائم أسماء السجناء التي قدمتها وطالبت بالإفراج عنهم ⭕ الاتفاق يدخل حيز التنفيذ: بدأ وقف إطلاق النار في القطاع مسؤول إسرائيلي لرويترز: إطلاق سراح 20 مختطفا أحياء - الاثنين أو الثلاثاء اجتماع مرتقب للكابينت السياسي-الأمني والحكومة للمصادقة على صفقة التبادل مع حماس من المتوقع وصول جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى إسرائيل الليلة أفادت قناة "أخبار القاهرة" المصرية أن المحادثات بين الوفود لا تزال جارية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ الساعة 12:00 ظهرًا. كما أفادت التقارير أن مصر تُطالب بإدخال جرافات لتمهيد الطرق التي ستدخل عبرها المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مسؤول فلسطيني كبير لـi24NEWS: "تركيا وقطر هددتا بسحب الرعاية عن حماس إذا لم توافق على الصفقة" مسؤولون إسرائيليون يؤكدون لـi24NEWS: سيتم تشكيل قوة مهام دولية بقيادة إسرائيل وبالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر وقطر والصليب الأحمر وجهات أخرى لتحديد أماكن جثامين المدنيين المختطفين الذين لن يتم العثور عليهم في الأيام المقبلة ضمن الاتفاق الجيش الإسرائيلي: بناءً على تعليمات المستوى السياسي، بدأنا الاستعدادات العملياتية لتطبيق الاتفاق، وفي هذه العملية نجري الاستعدادات للانتقال إلى خطوط الانتشار المعدلة منسق شؤون الأسرى والمفقودين، جال هيرش، قال لـi24NEWS: "لن نتوقف عن العمل، ولن نرتاح أو نصمت، ولن ندخر أي جهد أو موارد - حتى يعود جميع المختطفين، جميعهم، إلى ديارهم" المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية يحذر سكان غزة من العودة إلى الشمال: "هذه منطقة قتال خطيرة، وقواتنا تواصل محاصرة مدينة غزة - من أجل سلامتكم، امتنعوا عن العودة - حتى صدور تعليمات رسمية" مصدر مطلع على التفاصيل قال لـi24NEWS: الوسطاء قالوا لحماس - هذه هي الفرصة الأخيرة، هذا هو أفضل اتفاق موجود؛ قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا هي الضامنة للاتفاق وكالة رويترز للأنباء: رئيس وفد حماس خليل الحية يلتقي رئيس المخابرات المصرية لإتمام توقيع الاتفاق