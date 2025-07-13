عائلات المخطوفين في هجوم حاد على نتنياهو: "الباب الخفي يعود من جديد"

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رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشار اليوم (الأحد)، عند عودته إلى إسرائيل من زيارته السياسية إلى واشنطن، إلى المحادثات حول صفقة الأسرى، وإلى أنه رغم التوقعات - عاد نتنياهو من الولايات المتحدة دون إعلان عن صفقة.

قال نتنياهو: "قبلنا اتفاق ويتكوف، وكذلك اقتراح الوسطاء. لكن حماس رفضته لأنها تريد البقاء في غزة. لن أقبله، ولن أسمح لهم بتسليح أنفسهم. سأواصل بذل كل ما في وسعي لإعادة رهائننا".

وبخصوص استطلاعات الرأي التي نُشرت في وسائل الإعلام نهاية الأسبوع، والتي تشير إلى أن حوالي 80% من الجمهور يؤيدون الاتفاق، قال نتنياهو: "أنا أيضًا أؤيد الاتفاق، لكنهم لا يقولون ما يقوله الطرف الآخر. في النهاية، هذه استطلاعات مُدبرة. هل يؤيدون اتفاقًا يُبقي حماس في مكانها؟ فجأةً ستتغير الأرقام، علينا الإصرار على اتخاذ القرارات الصحيحة، وإطلاق سراح الرهائن، وانهيار حماس، والحفاظ على أمننا".

ردًا على ذلك، صرّحت عائلات المختطفين: "عادت هذه الخدعة. يحاول رئيس الحكومة مجددًا تصوير الأمر كما لو أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق شامل، في تناقض صارخ مع إرادة الشعب. هكذا تبدأ محاولة الخداع. للأسف، لقد خضنا هذه التجربة مرارًا وتكرارًا. تفشل الحكومة مرارًا وتكرارًا في إعادة المختطفين لأسباب سياسية ضيقة، متخفيةً وراء شعارات فارغة وأوهام لا أساس لها".

وأضافوا: "الحقيقة بسيطة: أكثر من 80% من الشعب يريد اتفاقًا ينهي القتال ويعيد جميع المختطفين. من يُفسد هذا الاتفاق إنما يتصرف بخبث ضد إرادة شعب إسرائيل من أجل البقاء السياسي، وهكذا سيخلّده التاريخ".