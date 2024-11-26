"مصر على تواصل مع ترامب بخصوص غزة"||تقرير: وفد أمني مصري سيصل إسرائيل الليلة

أفاد موقع "العربي الجديد" أن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل خلال الساعات القادمة، وذلك للقاء مسؤولين إسرائيليين حول ملف صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ووفقا لمعلومات اطلعت عليها الصحيفة، فإن الوفد يضم مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، والذي يعمل على مناقشة مقترحات متعلقة بإدارة قطاع غزة في "اليوم التالي" لوقف الحرب، والتي من شأنها أن تمهد الطريق من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل المختطفين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ووفقا للتقرير فإن المسؤولين المصريين على اتصال مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بهدف التوافق للتوصل الى خطوط عريضة حول تصورات الرئيس المنتخب لوقف الحرب في قطاع غزة.

ووفقا للتقرير فإن مصر عرضت مؤخرا مبادرة للتوافق عليها بين حركتي فتح وحماس، حول تشكيل لجنة مدنية مستقلة لإدارة قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب، حيث ستكون مهمتها إدارة القطاع من الناحية المدنية وأعمال الإغاثة الإنسانية، ولم يتم التوصل الى صياغة نهائية حول المسؤولية الأمنية في القطاع.

وذكر التقرير أن لدى إسرائيل تصور يقضي بإقتطاع نحو 50 كيلومترا من مساحة قطاع غزة كمناطق آمنة أو عازلة، وهو أمر ترفضه حركة حماس والفصائل الفلسطينية التي تتمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع ووقف شامل لإطلاق النار، كشرط لإطلاق سراح المختطفين، وتعمل مصر من جانبها في إطار شروط الوساطة على إقناع إسرائيل بتخفيض شروطها لإنهاء الحرب.