تقرير: زعيم حماس يحيى السنوار أجرى اتصالات مع قطر

أفادت قناة العربية السعودية اليوم (الاثنين) أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار أجرى في الأيام الأخيرة اتصالات مع قطر، بعد انقطاع طويل.

وللتذكير، أفيد قبل يوم أمس أن الحديث يدور عن اتجاه: مساء السبت، نُشر مقالان طويلان في وسائل الإعلام الأجنبية حول زعيم حماس يحيى السنوار. ويفهم من المقالتين أنه وفقا لمصادر فلسطينية (في رويترز) ووفقا لمصادر أمريكية وإسرائيلية (في نيويورك تايمز) فإن هناك تقديرا بأنه لا يزال على قيد الحياة. الفرضية الأساسية تبع لأنه لم يتم العثور على دليل قاطع في كلتا الحالتين.

وهكذا، تساءل بعض المسؤولين الإسرائيليين عما إذا كان السنوار لا يزال على قيد الحياة. يعترف المسؤولون في الولايات المتحدة وإسرائيل بأنه لا يوجد دليل قاطع على أنه لا يزال على قيد الحياة، ولم تكن هناك تسجيلات صوتية أو فيديو له منذ أشهر.

وفي 13 سبتمبر/أيلول، نشر حزب الله رسالة بعث بها السنوار أعرب فيها عن دعمه لنصر الله. وأشار بعض مسؤولي حماس إلى أنها رسالة كتبها شخص آخر خارج غزة، بموافقة السنوار. ولم تكن مكتوبة بخط اليد، على عكس الاتصالات الأخرى التي تم التحقق منها والتي جاءت منه مباشرة. لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إنه ليس لديهم أي دليل على وفاته، وفي الواقع قال مسؤولون أميركيون كبار إنهم يعتقدون أنه على قيد الحياة ويتخذ قرارات حاسمة بالنسبة لحماس.