محلل إسرائيلي :"إسرائيل في حرب وجودية وهي مضطرة لأن تضحي بعدد ما من المختطفين"

عقب المحاضر في الجامعة العبرية والخبير بالشؤون السياسية الإسرائيلية د. مئير مصري خلال تعقيبه على إمكانية عودة إسرائيل للقتال في غزة وإن هذا يمكن أن يعرض حياة المختطفين الإسرائيليين في القطاع الى الخطر وقال "إن إسرائيل في حرب وجودية وهي مضطرة لأن تضحي بعدد من المختطفين".لمتابعة التصريح يمكن مشاهدة الفيديو المرفق

وصرح خلال مداخلته خلال مشاركته ببرنامج "المناظرة اليومية" التي قدمتها لورين وهبي :" إنه لا يوجد لإسرائيل قائمة حقيقية بعدد الأحياء والأموات ..لكن في نهاية المطاف ، إسرائيل مضطرة لأن تضحي بعدد ما من المختطفين، إسرائيل بحرب وجودية مع حماس وأخواتها".

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