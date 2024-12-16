ترامب: "نبذل الجهود لإعادة المختطفين إلى وطنهم"

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب مساء اليوم (الثلاثاء): "نحاول إعادة المختطفين إلى وطنهم". وأضاف: "فيما يتعلق بنتنياهو، أجرينا محادثة جيدة. ناقشنا ما سيحدث وسأكون متفرغا جدًا في 20 يناير وسنرى. ويذكر، أنني حذرت من أنه إذا لم يعد المختطفين بحلول ذلك الوقت فستفتح بوابات الجحيم وبقوة، لكني سألته أين وصلت الأمور؟"

وقارن في كلمته الحرب الروسية الأوكرانية والجبهات المختلفة التي تخوضها إسرائيل في الشرق الأوسط. ووفقا له فإن "حل الوضع بين روسيا وأوكرانيا سيكون أكثر صعوبة من الشرق الأوسط". وقال إن الوضع في المنطقة معقد، لكنه يعمل أيضًا على تعزيز السلام: "سأتحدث مع بوتين وزيلينسكي، القتل في أوكرانيا يجب أن تنتهي. يجب على جيش الولايات المتحدة أن يخبر الناس بما حدث مع الطائرات المسيرة".

وجاءت التصريحات خلال إعلانه مساء اليوم، عن استثمار مشترك مع رئيس التكنولوجيا اليابانية ماسيوشي صن بمبلغ مائة مليار دولار، بهدف تشجيع المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. وحول هذا قال: "هذا الاستثمار هو تعبير تاريخي عن الثقة في مستقبل الولايات المتحدة وسيضمن تحقيق المزيد من العائدات في مجال الذكاء الاصطناعي والصناعات المتنامية".

وأضاف صن: "أنا متحمس، أريد أن أحتفل بانتصار كبير للرئيس ترامب، ولدي ثقة في أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بشكل هائل مع فوزه". وقال في وقت لاحق: "آمل أن يعيد ترامب العالم إلى السلام".