نتنياهو:"الاتفاق مع ايران ممكن فقط إذا دمرت الولايات المتحدة سلاحهم النووي"

في ختام زيارته لواشنطن وبعد لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية مقطع فيديو مساء اليوم (الثلاثاء) قبل عودته إلى إسرائيل. أولا، أشار نتنياهو إلى إيران: "يمكن أن يتم ذلك من خلال اتفاق، ولكن فقط إذا كان هذا الاتفاق على غرار الاتفاق الليبي؛ أن يذهبوا إلى هناك، ويفجروا المنشآت، ويفككوا كل المعدات، تحت الإشراف الأميركي والتنفيذ الأميركي - هذا أمر جيد".

وأوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن الوضع مع إيران: "الخيار الثاني هو أن ذلك لن يحدث. سيُطيلون أمد المحادثات، ثم يلجأون إلى الخيار العسكري. الجميع يدرك ذلك. لقد ناقشنا ذلك باستفاضة".

وفيما يتعلق بالرهائن والقتال في غزة، قال: "نحن عازمون على القضاء على حماس، وفي الوقت نفسه عازمون على إعادة جميع رهائننا. ونظر إليّ الرئيس وقال للصحفيين هناك: هذا الرجل يعمل طوال الوقت لتحرير الرهائن. آمل أن يكون قد حطم بذلك الكذبة التي تُروّج لها الأخبار باستمرار، وهي أنني لا أعمل من أجلهم، وأنني لا أُبالي. أنا أُبالي، وأنا أفعل ذلك، وسننجح في ذلك أيضًا. تحدثنا أيضًا عن رؤية الرئيس ترامب، لأننا على تواصل حاليًا مع دول تتحدث عن إمكانية استيعاب عدد كبير من الغزيين. هذا مهم، لأنه في النهاية هذا ما يجب أن يحدث".

أما القضية الثالثة، فهي تركيا، أوضح نتنياهو. "تركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا، وهذا خطر على إسرائيل. نحن نعارض هذا، ونعمل ضده. قلت للرئيس ترامب، صديقي، وصديق أردوغان أيضًا: إذا احتجنا لمساعدتك، فسنتحدث معك في هذا الشأن".

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، قال نتنياهو: "طلب الرئيس من الدول خفض عجزها التجاري مع الولايات المتحدة إلى الصفر. وقلت له: ليس الأمر صعبًا علينا. سنفعل ذلك". هذا أقل ما يمكننا فعله للولايات المتحدة ورئيسها، الذي يُقدّر جهودنا كثيرًا. كانت زيارةً رائعةً، وزيارةً دافئةً للغاية، وستسمعون عنها لاحقًا.