الرهينة الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين يظهر حيًّا في شريط فيديو جديد لحماس

هذا هو أول فيديو يظهر فيه غولدبرغ بولين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث شوهد وهو يُحشر في شاحنة صغيرة مع رهائن إسرائيليين آخرين من قبل مسلحي حماس

i24NEWS
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الرهينة هيرش غولدبرغ بولين، 23 عاما، يظهر في شريط فيديو نشرته حماس
الرهينة هيرش غولدبرغ بولين، 23 عاما، يظهر في شريط فيديو نشرته حماسArticle 27A of the Israeli copyright law

أصدرت حماس يوم الأربعاء شريط فيديو بإطار ما يوصف بـ "الحرب النفسية" يظهر فيه هيرش غولدبرغ بولين البالغ من العمر 23 عامًا، والذي تم اختطافه في السابع من أكتوبر من مهرجان رعيم.

وفي مقطع الفيديو غير المؤرخ، والذي لم يتضح متى تم تصويره، شوهد غولدبرغ بولين وهو يفقد يده اليسرى، ورأسه محلوقة بالكامل. وفي الفيديو، الذي تدخل في تصميمه إلى حد بعيد مسلحو حماس، يتوسل إلى عدم نسيانه وإطلاق سراحه من الأسر.

Haim Goldberg/FLASH90
صورة الرهائن معلقة على الحائط – 24/04/2024Haim Goldberg/FLASH90

وهذا هو أول فيديو يظهر جولدبيرج بولين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث شوهد وهو يُحشر في شاحنة صغيرة مع رهائن إسرائيليين آخرين من قبل مسلحي حماس.

والدة هيرش، راشيل غولدبرغ بولين، هي إحدى القادة في النضال من أجل إطلاق سراح المختطفين. وفي الأسبوع الماضي، اختارتها مجلة تايم ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

Video poster

وجاء في مقالة التايم: "على أمل رؤيته مرة أخرى، أصبحت غولدبرغ بولين واحدة من أبرز المدافعين عن الرهائن وعائلاتهم. وقد التقت بالعشرات من زعماء العالم، بما في ذلك الرئيس بايدن. لقد ألقت كلمة أمام الأمم المتحدة في مدينة نيويورك وجنيف. حتى أنها التقت بالبابا".

وفي أعقاب نشر الفيديو قال والدا الرهينة هيرش وقد غمرهما التأثر: "سمعنا صوتك اليوم لأول مرة منذ 201 يومًا". كما دعا الوالدان "كافة الوسطاء والأطراف المعنية بالمضي نحو إبرام صفقة للإفراج عن الرهائن بصورة عاجلة قبل فوات الآوان بالنسبة للرهائن المعرضة حياتهم للخطر كل لحظة".

Haim Goldberg/Flash90
متظاهرون أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس 24/04/2024Haim Goldberg/Flash90
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