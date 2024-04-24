الرهينة الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين يظهر حيًّا في شريط فيديو جديد لحماس

أصدرت حماس يوم الأربعاء شريط فيديو بإطار ما يوصف بـ "الحرب النفسية" يظهر فيه هيرش غولدبرغ بولين البالغ من العمر 23 عامًا، والذي تم اختطافه في السابع من أكتوبر من مهرجان رعيم.

وفي مقطع الفيديو غير المؤرخ، والذي لم يتضح متى تم تصويره، شوهد غولدبرغ بولين وهو يفقد يده اليسرى، ورأسه محلوقة بالكامل. وفي الفيديو، الذي تدخل في تصميمه إلى حد بعيد مسلحو حماس، يتوسل إلى عدم نسيانه وإطلاق سراحه من الأسر.

Haim Goldberg/FLASH90

وهذا هو أول فيديو يظهر جولدبيرج بولين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث شوهد وهو يُحشر في شاحنة صغيرة مع رهائن إسرائيليين آخرين من قبل مسلحي حماس.

والدة هيرش، راشيل غولدبرغ بولين، هي إحدى القادة في النضال من أجل إطلاق سراح المختطفين. وفي الأسبوع الماضي، اختارتها مجلة تايم ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وجاء في مقالة التايم: "على أمل رؤيته مرة أخرى، أصبحت غولدبرغ بولين واحدة من أبرز المدافعين عن الرهائن وعائلاتهم. وقد التقت بالعشرات من زعماء العالم، بما في ذلك الرئيس بايدن. لقد ألقت كلمة أمام الأمم المتحدة في مدينة نيويورك وجنيف. حتى أنها التقت بالبابا".

وفي أعقاب نشر الفيديو قال والدا الرهينة هيرش وقد غمرهما التأثر: "سمعنا صوتك اليوم لأول مرة منذ 201 يومًا". كما دعا الوالدان "كافة الوسطاء والأطراف المعنية بالمضي نحو إبرام صفقة للإفراج عن الرهائن بصورة عاجلة قبل فوات الآوان بالنسبة للرهائن المعرضة حياتهم للخطر كل لحظة".