نشر أول: إسرائيل تستعد لنقل الكهرباء إلى غزة - لتجنب كارثة إنسانية

أفاد المختص بالشؤون العربية لقناة ـi24NEWS باللغة العبرية أساف غابور أمس (الاثنين) خلال النشرة الرئيسية مع ميري ميخائيلي حول التحرك الإسرائيلي لنقل الكهرباء إلى غزة من أجل توصيل محطة لتحلية المياه، لمنع وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة، الأمر الذي قد يؤثر أيضًا على إسرائيل.

وعلمت i24NEWS أن شركة كهرباء غزة تستعد بالفعل لتشغيل محطة مياه غرب دير البلح. سيتم نشر الكابلات في شارع صلاح الدين، حيث يكون الغرض من العملية هو منع التلوث وتفشي الأمراض في قطاع غزة، الأمر الذي قد يعرض أيضًا دولة إسرائيل للخطر.

وقال منسق عمليات الحكومة في المناطق: "هذه عملية سيتم تنفيذها بطريقة إنسانية مخصصة لتشغيل محطة لتحلية المياه في غزة. وذلك بهدف منع التلوث وتفشي الأمراض في القطاع الذي يمكن أن يعرض أيضًا دولة إسرائيل للخطر، ونؤكد أن العملية التي وافق عليها المستوى السياسي لم تنفذ بعد".