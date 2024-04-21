تقارير مصرية: "القاهرة تتأهب لعملية إسرائيلية في رفح ستحدث على ما يبدو قريبا"

عبر مسؤولون مصريون عن مخاوف متزايدة من العملية العسكرية المقبلة لإسرائيل في رفح، أقصى مدينة الجنوبية في قطاع غزة، وذلك وفق ما تم نشره اليوم (الأحد) على وسائل الإعلام المحلية. وفقا لخبراء عسكريين، تسعى مصر بصورة نشطة الى البحث عن سبل دبلوماسية لمنع مثل هذه العملية، ولكنها تستعد أيضا لوضع خطوط حمراء لحماية مواطنيها إذا حدثت فعلا.

في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أشار محمد العربي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية السابق، أن إسرائيل تدرس بجدية عمل عسكري في رفح. ورأى أن هذا الإجراء قد يتجسد في عمليات مستهدفة ضد حماس وليس في اقتحام كامل.

شدد العربي على أن الضغوطات الدولية التي تمارس ضد إسرائيل، بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة، لتجنب المساس بالمدنيين في رفح. وشدد على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر، التي تتراوح بين المشاورات الثنائية مع إسرائيل وحتى تجنيد الدعم الإقليمي والدولي ضد العمل العسكري. شدد العربي على أن هدف مصر هو ضبط إسرائيل بواسطة الجهود الدبلوماسية.

Abed Rahim Khatib/Flash 90

من جانبه عبر طارق رضوان، رئيس اللجنة الحقوقية في البرلمان المصري، عن قلقه من تأثير العملية على الاستقرار في المنطقة. حذر من أن أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح قد يشعل التوترات ويثير الادانات الدولية الواسعة. وحذر رضوان "الإعلان الإسرائيلي عن العملية في رفح له أهداف، ولكن النشاط المصري سيكون تجنيد جهود على المستوى الإقليمي والدولي لممارسة الضغوطات على الجانب الإسرائيلي".

بالإضافة إلى ذلك، أكد خبير عسكري مصري على أهمية العملية المحتملة في رفح بالنسبة لإسرائيل. حدد الخبير أن الامتناع عن تنفيذ عملية كهذه سيعتبر هزيمة عسكرية وسياسية لإسرائيل، التي تسعى لتحقيق أهدافها في الصراع المستمر. وقال الخبير العسكري المصري إن:"العمل العسكري في رفح الفلسطينية هو مسألة حياة أو موت بالنسبة للجانب الإسرائيلي".