صعوبة توزيع المساعدات في غزة: حوادث إطلاق نار، استقالات جماعية، رحيل شركات استشارية

واجهت الجهود الأميركية الإسرائيلية لتشغيل نظام مساعدات إنسانية في غزة صعوبات جدية، إذ أعلنت مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، التي تم التعاقد معها لتخطيط وإدارة أنشطة صندوق غزة الإنساني (GHF)، عن إنهاء عقدها وسحب فرقها الميدانية من تل أبيب، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (الثلاثاء).

يأتي هذا في ظل استقالة اثنين من كبار مسؤولي المشروع، وادعاءات بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين كانوا يحاولون جمع المساعدات، واستمرار رفض الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الرئيسية المشاركة.

ووفقًا لمصادر مطلعة على المشروع، لعبت مجموعة بوسطن الاستشارية دورًا محوريًا في العمليات اللوجستية وإنشاء مراكز التوزيع في جنوب قطاع غزة. وأفادت المؤسسة بتوزيع أكثر من 7 ملايين حصة غذائية في أسبوعها الأول من التشغيل، إلا أن الانتقادات تتزايد. وتزعم الأمم المتحدة أن هذا النموذج يتعارض مع مبادئ الحياد الإنساني، وقد يخدم حتى الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، وردت أنباء عن وقوع حوادث إطلاق نار وإصابات ووفيات بالقرب من مراكز التوزيع، وفتح الجيش الاسرائيلي تحقيقا في ملابسات إحدى الحوادث.

صرح مسؤول إنساني رفض الانضمام إلى المبادرة لصحيفة واشنطن بوست: "سواء أحببنا ذلك أم لا، تسيطر إسرائيل حاليًا على كل ما يدخل ويخرج من غزة، ولم يعد من الممكن اعتبار المساعدات الإنسانية محايدة".