مسؤول إسرائيلي:"الحرب هي الخيار الأخير ..قطع إسرائيل الكهرباء لا يؤثر على استخدامه في غزة"

على خلفية قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة، صرح منسق الشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية الون افيتار خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن "قطع إسرائيل الكهرباء لا يؤثر على استخدام الكهرباء في غزة" مضيفا إنه "ضمن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد حماس" مشددا على أن "الحرب هي الخيار النهائي والأخير".

وأوضح أفيتار :"أن قطع الكهرباء ضمن سلسلة إجراءات تتخذها إسرائيل ضد القطاع للضغط على حماس قبل اللجوء الى الخيار العسكري، وخيار القتال هو الأخير والنهائي، وهي لن تؤدي الى انهيار البنية التحتية". وأكد الى أن وجود "حماس خارج القطاع هو هدف إسرائيل الاستراتيجي النهائي" كما أوضح في مداخلته سبب رفض إسرائيل للخطة المصرية بخصوص غزة. لمتابعة مداخلته يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق

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