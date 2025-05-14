"اختطف شاليط وحاولت إسرائيل اغتياله ثلاث مرات" || أهم المعلومات عن محمد السنوار

نفذت إسرائيل عملية نوعية وخاصة في محيط المستشفى الأوروبي لاغتيال رئيس الجناح العسكري في حماس محمد السنوار، القت خلالها تسعة صواريخ خارقة للتحصينات، في سيناريو مشابه لعملية اغتيال حسن نصر الله، وترجح مصادر إسرائيلية نجاح هذه العملية

ومحمد السنوار (49 عاما) هو شقيق زعيم حماس يحيى السنوار، وهو الابن الأصغر في العائلة، ولد في خان يونس، وكان من أوائل المنضمين إلى حركة حماس وشارك في أنشطتها خلال الانتفاضة الأولى.

خلال تلك الفترة، سُجن لمدة تسعة أشهر في إسرائيل، وخلال سنواته هناك، أمضى أيضًا ثلاث سنوات في سجن تابع للسلطة الفلسطينية - حتى عام 2000، حتى هرب منه. وقالت مصادر من غزة إنه نشأ في ظل أيدلوجية وفكر عبد العزيز الرنتيسي، أحد مؤسسي حركة حماس.

محمد وشقيقه يحيى السنوار لديهم الكثير من القواسم المشتركة. وليس مجرد لقب "أبو إبراهيم" الذي أُطلق عليهما بعد تسمية أبنائهما البكر ، تيمناً باسم والدهما إبراهيم. ويعتبر من المقربين لزعيم حماس، وأحد القلائل الذين عرفوا مكانه وساعدوه في العثور على أماكن اختبائه طوال ما يقرب من عام من الحرب.

وكشف عن منصب محمد السنوار في حماس لأول مرة من قبل المنظمة في عام 2005، وذلك بعد أن كسرت تقاليدها السرية، وكشفت هويات سبعة من قادتها في قطاع غزة الذين قادوا هجمات ضد الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي. وكان السنوار الأخ واحداً منهم - وكشف عن دوره في ذلك الوقت: قائد لواء خان يونس. وبحسب ما نشرته حماس في حينه، فقد حاولت إسرائيل منذ عام 2005 اغتياله ثلاث مرات: بإطلاق نار قناص تجاه منزله؛ بقصف منزله بصاروخين بوزن ربع طن؛ وبزرع عبوة ناسفة في جدار منزله بخان يونس، تمكن من اكتشافها.

ومن أبرز العمليات التي وقعها محمد السنوار ، كانت عملية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والجهود المبذولة في صفقة إطلاق سراحه، والتي تم بموجبها إطلاق سراح شقيقه يحيى الذي أصبح لاحقا زعيم حماس من السجن حتى اغتياله. في يوم الاختطاف في يونيو/حزيران 2006، كان السنوار قائداً للواء خان يونس، وعلى مر السنين اشترط إطلاق سراح شاليط بالإفراج عن شقيقه.