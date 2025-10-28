أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) أن رفات المختطف التي أعادتها حماس تعود للجندي أوفير تسرفاتي، الذي أُعيد في عملية عسكرية. ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو جلسة نقاش حول الرد الإسرائيلي على ما اعتبر انتهاكات حماس لوقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال ثلاثة مسلحين قرب جنين كانوا على وشك تنفيذ عملية

زعم مصدر رفيع المستوى في حماس في حديث مع الجزيرة أن إسرائيل ترفض السماح لهم بالدخول، وكذلك دخول الصليب الأحمر إلى جنوب قطاع غزة للبحث عن جثامين المخطوفين. وأضاف: "إسرائيل تعيق البحث عمدًا وتلفّق الأكاذيب" سيُجري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم نقاشًا حول الرد الإسرائيلي على انتهاكات حماس لوقف إطلاق النار. وقد نُوقشت بعض خيارات الرد مع الأمريكيين في الأيام الأخيرة. وصرح مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS بأن "هذا الأمر لا يمكن أن يمر دون رد" مصدر دبلوماسي لصحيفة "لوفيغارو": "قرار إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان الأحد كان قراراً فرنسياً" ملخص إحباط خلية قرب جنين: اغتالت وحدات اليمام المسلحين أثناء اختبائهما في كهف. أصيب مسلح ثالث وحاول الهرب، لكن طائرة مسيرة من طراز زيك تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أحبطت محاولته أيضًا. عُثر على مسدس بحوزة أحدهما. الخلية تابعة أيضًا لحركة الجهاد الفلسطيني اغتالت قوات الجيش الإسرائيلية ثلاثة مسلحين قرب جنين، ذكرت أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم في القريب العاجل. رصدت القوات الخلية الخارجة من كهف في قرية كود، واغتالتهم بنيران دقيقة. بعد ذلك، هاجم سلاح الجو الكهف نفسه بهدف تدمير البنية التحتية..