تغطية متواصلة || الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ستة عناصر من حماس في سوريا

اليوم 615 من الحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الخميس) أنه، في إطار عملية خاصة في بيت جن جنوب سوريا، اعتقل ستة عناصر من حماس كانوا يُخططون لتنفيذ عمليات ضد القوات في المنطقة. واغتيل مسلحين فلسطينيين وتفتيش أكثر من 400 مبنى خلال العملية التي استمرت 30 ساعة في حي القصبة بنابلس

مصدر إسرائيلي: سيلتقي ديرمر ورئيس الموساد مع ويتكوف لمناقشة المحادثات النووية. وأفادت التقارير أيضًا بأنه "بناءً على تعليمات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سيغادر وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس الموساد ديدي برنياع غدًا لإجراء محادثات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في محاولة أخرى لتوضيح موقف إسرائيل. الجيش الإسرائيلي: بموافقة المستوى السياسي وتوصية مسؤولين أمنيين، دخلت 56 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من برنامج الغذاء العالمي إلى شمال قطاع غزة الليلة الماضية، عبر معبر زيكيم الجيش الإسرائيلي: أُلقي القبض على مسلحين من حركة حماس في عملية ليلية خاصة في بيت جن، سوريا. نفذت قوات لواء "الإسكندروني" العملية بناءً على معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة. نُقل المسلحون إلى إسرائيل لإجراء تحقيقات إضافية من قِبل الوحدة 504. عُثر في المنطقة على أسلحة، بما في ذلك أسلحة نارية وخراطيش وذخيرة تقارير فلسطينية: 13 قتيلاً و200 جريح نتيجة إطلاق النار على مواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة صندوق إغاثة غزة الأميركي: مقتل 5 فلسطينيين يعملون لدينا في هجوم حماس على حافلة في غزة تقرير وكالة أسوشيتد برس: "وصلت قافلة النشطاء، التي تضم 1500 ناشط من الجزائر وتونس، إلى ليبيا في طريقها إلى غزة عبر معبر رفح للتضامن مع غزة الجيش الإسرائيلي: استمرت العمليات في حي القصبة بنابلس لمدة 30 ساعة ضمن عملية "الجدار الحديدي" شمال الضفة الغربية. وخلال العملية، اغتيل مسلحين، وتفتيش أكثر من 400 مبنى، واعتقال 10 مطلوبين، ومصادرة العديد من المعدات والأسلحة.