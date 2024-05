تقرير: مقتل القيادي البارز في حزب الله حسين مكي ومرافقه بعد استهداف سيارته جنوب صور

أفادت قناة العربية السعودية عن مقتل القيادي في حزب الله حسين مكي ومرافقة جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته جنوب مدينة صور في العمق اللبناني، في حين أفاد موقع العربي أن قتلى الغارة ارتفع الى ثلاثة، وذكرت سكاي نيوز عربية ان مكي قائد ميداني بارز في قوة الرضوان قتل مع مرافقه باقر حمودي.

https://twitter.com/i/web/status/1790470366625747407