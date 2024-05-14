تقرير: مقتل القيادي البارز في حزب الله حسين مكي ومرافقه بعد استهداف سيارته جنوب صور

أفادت قناة العربية السعودية عن مقتل القيادي في حزب الله حسين مكي ومرافقة جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته جنوب مدينة صور في العمق اللبناني، في حين أفاد موقع العربي أن قتلى الغارة ارتفع الى ثلاثة، وذكرت سكاي نيوز عربية ان مكي قائد ميداني بارز في قوة الرضوان قتل مع مرافقه باقر حمودي.

https://twitter.com/i/web/status/1790470366625747407 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ووفقا للصورة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن رؤية سيارة محترقة على طريق عام الحوش جنوب المدينة.

وأفادت الأنباء بوقت سابق أن السيارة استهدفت بثلاثة صواريخ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين ، وذكرت أنباء متداولة بوقت سابق أن الغارة استهدفت شخصية كبيرة جدا.

وظهر مكي بصورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي الى جانب القيادي في الحرس الثوري الايراني الذي قتل بغارة إسرائيلية استهدفت القنصلية الايرانية في دمشق.

ووفقا للمعلومات المتداولة في مواقع التواصل أن مكي من بيت باحون وكان شارك بالحرب في سوريا الى جانب النظام السوري وهو شخصية بارزة في حزب الله ومقربة من حسن نصر الله وكان مقربا من زاهدي، حيث كان مكي أحد أكبر المنسقين العسكريين بين حزب الله اللبناني وايران، حيث يعتبر مسؤولا عن التسليح والتجهيز ومسؤول خط الإمداد من ايران.