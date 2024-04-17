تقرير: قطر تنظر في إعادة تقييم جهود الوساطة لإنهاء الحرب في غزة بسبب إساءات الساسة في إسرائيل

أضاف رئيس الوزراء القطري أنه بالرغم من كافة الجهود المبذولة هناك مزايدات سياسية ممن وصفهم بـ "أصحاب الحسابات الضيقة"، وسجل استياءه من إطلاق تصريحات هدامة ضد الدوحة

i24NEWS
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نائب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث خلال الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين الولايات المتحدة وقطر في وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة في 14 سبتمبر 2020.
نائب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث خلال الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين الولايات المتحدة وقطر في وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة في 14 سبتمبر 2020.POOL via AFP Photo / Erin Scott

أشار تقرير نشره موقع العربي الجديد الأربعاء أن قطر مستاءة من تصريحات بعض الساسة في تل أبيب التي تسيء إلى الدولة وجهودها في إنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ 194 يوما بالرغم من الجهود التي بذلتها منذ اليوم الأول. وبحسب التقرير فقد أعلنت قطر أنها "تعيد تقييمها لجهود الوساطة التي تقوم بها بين السلطات الإسرائيلية وحركة حماس، لإنهاء الحرب، مع تأكيدها رفض المزايدات التي يقوم بها ساسة في تل أبيب ضد قطر". 

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وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه من المؤسف أنه يتم استخدام الوساطة لأهداف سياسية، الأمر الذي حدا ببلاده إلى تقييم الوساطة بشكل عام، لافتا إلى أن المفاوضات أخذت وقتاً أطول، بسبب التعقيدات، موضحا أن الوسيط دوره محدود، ولا يمكنه أن يتجاوز الواقع. 

وأضاف رئيس الوزراء أنه بالرغم من كافة الجهود المبذولة هناك مزايدات سياسية ممن وصفهم بـ "أصحاب الحسابات الضيقة"، وسجل استياءه من إطلاق تصريحات هدامة ضد الدوحة. 

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وقال آل ثاني إن قطر تواصل اتصالاتها ومشاوراتها مع الدول الشقيقة والصديقة لوضع حد لحرب غزة من بينها مصر وتركيا وشدد في مؤتمر صحافي مشترك عقده في الديوان الأميري مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أفضل طريقة لخفض التصعيد في المنطقة هو وقف الحرب في غزة.

والمعروف عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امتعاضه من قطر على خلفية سماحه بمرور ملايين الدولارات لصالح قطاع غزة وتبين لاحقا أن حماس استغلت الأموال لبناء ترسانة صواريخ وبنى تحتية لمحاربة إسرائيل. ويرى نتنياهو إضافة إلى سياسيين في حكومته بأن بوسع قطر الضغط على حماس للتسريع بإنجاز صفقة بدون شروط خيالية ولكنها لا تمارس سلطتها.

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