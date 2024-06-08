الجيش الإسرائيلي يكشف عن استعادة أربعة رهائن إسرائيليين أحياء من غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن استعادة أربعة مختطفين إسرائيليين أحياء وهم : نوعا أرغماني وشلومي زيف وألموغ مئير وأندري كوزلوف أحياء، جيث اخنطف الأربعة في السابع من أكتوبر من حفل "نوفا" واقتيدوا من هناك الى قطاع غزة.

ويشار إلى أن ارغماني (26 عاما) اختطفت من حفل "نوفا" في موقف السيارات "رعيم" وفيديو اختطافها واقتيادها على دراجة نارية انتشر في أنحاء العالم.

Hostages and Missing Families Forum

في حين أن كوزلوف، وهو مهاجر جديد من روسيا يبلغ من العمر 27 عامًا، يعيش في مدينة ريشون لتسيون. عمل كحارس أمن في حفل "نوفا"، حيث تم اختطافه.

Hostages and Missing Families Forum

في حين اختطف مئير من حفلة "نوفا" واحتفل بعيد ميلاده الثاني والعشرين في الأسر.

Hostages and Missing Families Forum

شلومي زيف، البالغ من العمر 40 عامًا، عمل في حفل "نوفا" وتم اختطافه من هناك إلى القطاع.

Hostages and Missing Families Forum

ووفقا للبيان الصادر فإن عملية استعادتهم جرت بمشاركة الجيش الإسرائيلية والشرطة (القوات الخاصة)، وتم استعادة المختطفين من قبل هذه القوات من منطقتين منفردتين في قلب النصيرات. وأكد البيان المشترك على أن المختطفين يتمتعون بوضع صحي جيد ونقلوا للفحوصات الطبية في مستشفى تل هشومير وسط إسرائيل.

ووفقا للتفاصيل حول عملية استعادة المختطفين من مخيم النصيرات فإن قوة من المقاتلين مكونة من مقاتلين من الشاباك عملت بوضح النهار وداهمت مبنيين بالتوازي في المكان، في عملية معقدة داخل قطاع غزة.

هذه العملية خطط لها على مدار أسابيع طويلة، وفي إطار ذلك علم استخبارات الشاباك عن وضع المختطفين ومكانهم، وعندما كانت الظروف متاحة لتنفيذ العملية، باشروا بها وهو ما حدث صباح اليوم.

ووفقا للتقارير بوقت سابق في غزة فإن قوة خاصة للجيش الإسرائيلي حاصرت بمرافقة نيران مروحيات ومقاتلات مبنى قرب مستشفى العودة في مخيم النصيرات وتواصل تبادل إطلاق النار لساعات.