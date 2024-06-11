التغطية متواصلة: سلاح الجو الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة قبالة سواحل حيفا، ويهاجم مجمعا عسكريا وأهدافا عدائية لحزب الله في عمق لبنان
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان،الثلاثاء،"اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي، خلال الساعة الماضية، هدفاً جوياً مشبوهاً تم رصده في سماء البحر قبالة سواحل مدينة حيفا
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، "ردا على إسقاط طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في سماء لبنان، هاجم الجيش الإسرائيلي خلال الليل مجمعا عسكريا لحزب الله وأهدافا عدائبة في عمق لبنان وجنوبه، كانت تعمل لنقل الأسلحة إلى لبنان وداخله"، وتابع"تم الهجوم على أهداف عدائية أخرى في منطقة إيتاترون بجنوب لبنان، من بينها موقع عسكري ومبنيان عسكريان تابعان لمنظمة حزب الله"، واضاف"جاءت هذه الهجمات ردا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تحلق في سماء لبنان الليلة المنصرمة"
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة من جنوده في تفجير مبنى مفخّخ في رفح جنوب قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن مقتل أربعة من جنوده في مبنى تم تفخيخه في وقت سابق لدخولهم المبنى في مخيم الشابورة في رفح. وبعد الانفجار، لم يتمكن رجال الإنقاذ من علاج الإصابات بسرعة، نظرا لتعرضهم لهجوم بقذائف الهاون بالتوازي، وبذلك ترتفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية في غزة الى 295.
وفيما يلي أسماء الجنود:
الرائد تال بشبيلسكي شاؤولوف، 24 عاما، من جديرا، قائد سرية يتدرب في دورية جفعاتي ، والرقيب إيتان كارلسبرون، 20 عاماً، من موديعين مكابيم ريعوت، مقاتل في دورية جفعاتي، والرقيب ألموغ شالوم 19 عاماً من كيبوتس حمادية، مقاتل يتدرب في دورية جفعاتي، والرقيب يائير ليفين 19 عاما من جفعات هرئيل، مقاتل يتدرب في دورية جفعاتي.
كما أصيب في نفس الحادثة ضابط في دورية جفعاتي وأربعة مقاتلين يتدربون في نفس الدورية بجروح خطيرة فضلا عن إصابة مقاتل آخر بجروح متوسطة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يلتقي بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في تل أبيبن اليوم الثلاثاء.
صافرات الإنذار تدوي في البلدات الشمالية الإسرائيلية المتاخمة لحدود لبنان
إعلام فلسطيني: قصف مدفعي وجوي إسرائيلي على رفح
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربع جنود من لواء غفعاتي في رفح
الجيش الإسرائيلي يعترض جسما مشبوها في سماء البحر قبالة سواحل حيفا
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء،"اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي، خلال الساعة الماضية، هدفاً جوياً مشبوهاً تم رصده في سماء البحر قبالة سواحل مدينة حيفا، ولم يتم تفعيل أي إنذار لاختراق طائرة معادية. ولم تقع إصابات ولم تحدث أضرار"
أكاديميون بجامعة كاليفورنيا ينهون إضراباً داعماً للفلسطينيين بعد أمر محكمة
عاد آلاف من الموظفين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا الأميركية، كانوا قد أضربوا عن العمل احتجاجاً على تعامل الإدارة مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، إلى أعمالهم الاثنين بموجب أمر قضائي، لكن نقابتهم تعهدت بمزيد من الاحتجاجات.
وأصدر قاضي المحكمة العليا بمقاطعة أورانج في وقت متأخر الجمعة، أمراً مؤقتاً بالمنع بناء على طلب الجامعة التي أكدت أن الإضراب نابع من قضايا غير متعلقة بالعمل، وأنه ينتهك شرط عدم الإضراب في عقد النقابة.
وأضرب عدد من الباحثين الأكاديميين اعتراضاً على ما وصفوها بممارسات عمل غير عادلة في تعامل الجامعة مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة.
الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيّرة لجماعة الحوثي صوب خليج عدن
قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الاثنين، إنها دمرت طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة "الحوثي" في اليمن، صوب خليج عدن.
وأضافت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس"، أن السفن الأميركية، وسفن التحالف، والسفن التجارية لم تبلغ عن وقوع إصابات.
صافرات الإنذار تدوي في البلدات الجنوبية الإسرائيلية المتاخمة لغلاف غزة
الجيش الإسرائيلي يهاجم مجمعا عسكريا وأهدافا عدائية لحزب الله في عمق لبنان
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، "ردا على إسقاط طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في سماء لبنان، هاجم الجيش الإسرائيلي خلال الليل مجمعا عسكريا لحزب الله وأهدافا عدائبة في عمق لبنان وجنوبه كانت تعمل كعامل لنقل الأسلحة إلى لبنان وداخله" وتابع"تم الهجوم على أهداف عدائية أخرى في منطقة إيتاترون بجنوب لبنان، من بينها موقع عسكري ومبنيان عسكريان تابعان لمنظمة حزب الله"، واضاف"جاءت هذه الهجمات ردا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تحلق في سماء لبنان الليلة المنصرمة"