اشتباكات وإطلاق النار بين إسرائيليين وفلسطينيين في الضفة الغربية

أحدث مستوطنون حالة من الفوضى في قرية المغير بالضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين، أحدهم في حالة خطيرة، بعد إصابته برصاصة في الرأس.

واكشفت هذه الأحداث بعد اختفاء بنيامين أشمير البالغ من العمر 14 عامًا من بؤرة استيطانية غير قانونية قريبة.

وأظهرت اللقطات شدة الوضع عندما أطلق المستوطنون النار ورشقوا الحجارة على الفلسطينيين في البلدة، التي تقع على بعد حوالي 17 ميلا شمال رام الله.

وأفادت وفا أنه بالإضافة إلى الإصابة الخطيرة في الرأس التي أصيب بها أحد الأفراد، أصيب الفلسطينيون الخمسة الآخرون بطلقات نارية في أطرافهم السفلية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول الحادث قال فيه: "في الساعات الأخيرة، اندلعت اشتباكات بين مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين في عدة مواقع في الضفة الغربية، تم خلالها إلقاء الحجارة وإطلاق النار. وأصيب العشرات من الإسرائيليين والفلسطينيين بدرجات متفاوتة". ".

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وأضرم مستوطنون النار في منزل سكني في قرية المغير، واستهدفوا بشكل صادم سيارة الإطفاء التي وصلت لإخماد النيران، مما أدى إلى تفاقم الفوضى والدمار.

وفي وقت لاحق، أفادت التقارير أن المستوطنين قاموا بتصعيد التوترات بشكل أكبر بفتح النار على موكب جنازة جهاد أبو عليا، الذي فقد حياته بشكل مأساوي خلال هجوم الأمس على يد المستوطنين في نفس القرية.