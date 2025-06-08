شييطت 13 أجرت تدريبًا على سيناريو "الاستيلاء سلميًا" على قارب مادلين المتوجه إلى غزة

أجرى مقاتلون من الأسطول الثالث عشر البحري (شييطت 13) محاكاة لعملية "سيطرة سلمية" على سفينة "مادلين" المحملة بالمساعدات لغزة والمتوقع وصولها قرب ساحل غزة الليلة (الأحد). من جانبه يستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على السفينة ومنعها من الوصول إلى قطاع غزة.

ووفقا لتصريحات رواد السفينة فإنهم ينوون بث تفاصيل عملية احتجاز السفينة بالبث المباشر لكل العالم، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ ادابير الحيطة حرصا على تنفيذ أوامر وقف السفينة بطريقة سلمية. ووفقًا للخطة، سيتم اعتقال النشطاء وسحب السفينة إلى القاعدة البحرية في أشدود.

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وفي وقت سابق تحدثت تقارير عن تعرض السفينة لتشويش كبير على نظام تحديد المواقع العاملي جي بي اس وشبكة الهاتف وسط توجيه الاتهامات لإسرائيل بأنها تقف خلفها.

وبحسب قناة كان الإخبارية فقد قال مصدر أمني: "سنسيطر على السفينة بطريقة ودية، ونحتجز ركابها، ثم نُعيدهم جوًا إلى الخارج في الليلة نفسها".