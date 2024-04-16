الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي كبير بوحدة الصواريخ التابعة لفرقة الرضوان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال محمد حسين مصطفى شحوري بعد مهاجمته بواسطة طائرة مسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي في منطقة قرية دونين جنوب لبنان وهو قيادي كبير بفرقة الرضوان التابعة لحزب الله، كما أعلن عن مقتل الناشط في حزب الله محمد إبراهيم فضل الله بنفس الغارة.

ووفقا لبيان حزب الله فإن الشحوري من مواليد عام 1994 من قرية الشهابية في جنوب لبنان والملقب باسم جابر، في حين أن محمد فضل الله هو مساعد الشحوري وملقب باسم شادي.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن شحوري شغل منصب قائد وحدة القذائف والصواريخ في المنطقة الغربية بوحدة الرضوان التابعة لحزب الله، مشير الى أن شحوري كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ عمليات إطلاق قذائف عديدة تجاه العمق الإسرائيلي.

وذكر البيان أنه "في إطار منصبه عمل شحوري على الدفع وتخطيط إطلاق قذائف وصواريخ تجاه دولة إسرائيل من المنطقة الوسطى والغربية في لبنان، واغتيل بهذا الهجوم أيضا محمد إبراهيم فضل الله، ناشط في وحدة القذائف والصواريخ التابعة لحزب الله".