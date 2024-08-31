الجيش الإسرائيلي يعثر على عدد من الجثامين خلال القتال في قطاع غزة ويعمل على انتشالها

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء السبت بالنشر أنه خلال القتال في قطاع غزة، عثر المقاتلون على عدة جثث. في هذه المرحلة، لا تزال القوات تعمل في المنطقة وتقوم بعملية إنتشال وتحديد هوية ستستمر عدة مرات ساعات.

ونظرا لكثرة الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، جاء: "نتمنى تجنب نشر الشائعات".

وقال مقر أهالي المختطفين: "نتنياهو تخلى عن المختطفين! هذه حقيقة الآن. ابتداء من الغد ستهتز البلاد".

وتابع :"ندعو الجمهور الى الاستعداد. سنشل الدولة، انتهى الإهمال!".

زعيم المعارضة يائير لابيد: "أبناؤنا وبناتنا مهملون ويموتون في الأسر ونتنياهو مشغول بدق الأسافين. إنه غير مهتم بمحور فيلادلفيا أو لقاحات شلل الأطفال، بل فقط بالائتلاف والإبقاء على سموتريش وبن جفير. وعلى طول الطريق، يسحق العائلات وشعب إسرائيل، وسنواصل الوقوف إلى جانب العائلات واحتضانهم وحمايتهم في الأوقات الصعبة”.