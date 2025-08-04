أمني إسرائيلي: "المشكلة ليست في احتلال غزة المشكلة بتكلفة هكذا احتلال على المدى البعيد"

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على خلفية المساعي للتوصل إلى اتفاق إطلاق نار ، أكد يوسي كوبرفاسر- الرئيس السابق لشعبة الإبحاث في الاستخبارات العسكرية أن "إسرائيل يهمها فقط موقف الولايات المتحدة" وإن "المشكلة ليست في احتلال غزة المشكلة بتكلفة هكذا احتلال على المدى البعيد" يمكنكم متابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

جاءت تصريحات الأمني الإسرائيلي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي :" ترامب متفهم جدا لموقف إسرائيل ويريد الإفراج عن المختطفين، سنفعل كل شيئ للإفراج عنهم، لكن إن لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عنهم، لن يكون مفر سوى التوجه الى مسار آخر وطالما أن الأمريكيين يفهمون أنه لا مكان للاتفاق مع حماس، سنذهب الى مسار هزيمة حماس وحسمها.. لا توجد مشكلة للجيش الإسرائيلي بإتمام المهمة واحتلال غزة ، توجد لدينا قوات كافية في غزة ..المشكلة بتكلفة هكذا احتلال على المدى البعيد".

رابط الحلقة كاملة: