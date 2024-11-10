هذا ما أدى إلى انسحاب قطر من الوساطة بين إسرائيل وحماس

بعد التقارير التي نشرت اليوم (السبت) عن انسحاب قطر من الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فإنهم في إسرائيل حذرون في كلامهم ولكنهم أيضا لا يذرفون الدموع.

قالت مصادر تحدثت إلى i24NEWS إن نتائج الانتخابات الأمريكية لها تأثيرات، حيث أن قطر تدرك جيدا أين تهب الرياح في واشنطن. لقد جاء طلب الولايات المتحدة بإقالة حماس قبل عشرة أيام، لكن انتخاب ترامب للرئاسة عجّل في اتخاذ قرار الموافقة على الطلب.

في الواقع، حذر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية منذ عدة أشهر الوزارات الحكومية الإسرائيلية المعنية من التحدث علنًا ضد قطر والحرص على كرامتها بسبب قدرتها على التأثير على حماس ومن أجل الحفاظ على علاقة عمل طبيعية معها كوسيط.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي تحدث لـi24NEWS إن "الديمقراطيين رعوا قطر فعلا واعتبروها الحليف الأهم في الخليج. والآن من المتوقع أن تحتضن إدارة ترامب السعودية والإمارات من أجل دفع اتفاق مع إسرائيل. وقد يكون لهذه الخطوة أيضًا عواقب على الائتلاف حيث من المتوقع أن يسعى ترامب لإنهاء الحرب ودفع وقف إطلاق النار".

.