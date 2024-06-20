نتنياهو يتعهد بعدم "مغادرة غزة حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن وتدمير حماس"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس موقفه بشأن مستقبل عملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا: "نحن ملتزمون بإعادة الجميع، كل الرهائن الـ120. حتى لو كان ذلك على مراحل، فلن نتخلى عن أحد".

وأكد نتنياهو أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "تخلق فرصاً لعودة المختطفين".

وأضاف نتنياهو أيضا أن الشرط الآخر لانسحاب القوات من القطاع هو القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس. وقال رئيس الوزراء "لا يمكننا الاستسلام".

وختم بالقول: "هذا هو موقفي، ومن يعارض فليتحدث بصراحة".