صحافي من غزة : "لم يعد هناك تنسيق بين الفصائل في غزة وحتى أن بينهم يوجد من يرفض إطلاق الصواريخ"

على ضوء التصعيد من غزة وإطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه منطقة أشكلون جنوب إسرائيل، صرح الصحافي من غزة ضياء حسن إنه : "لم يعد هناك تنسيق بين الفصائل في غزة وحتى أن من بينهم يوجد من يرفض إطلاق الصواريخ" وشدد على أن حماس لم تعد تشكل خطرا على إسرائيل". يمكن مشاهدة تصريحاته كاملة في الفيديو

وصرح حسن خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي تعقيبا على إطلاق صاروخ واحد تجاه إسرائيل :"أقولها بصراحة، السكان هنا يستهجنون إطلاق هذا الصاروخ ، ويعتبرون الأمر مضرا، لأنه يجر الى عمليات إسرائيلية وعمليات نزوح غير مبررة، لذلك باتت هذه العمليات غير محبذة بالنسبة للفلسطينيين.. وأقول لك بكل ثقة أن في الفصائل الفلسطينية من يرفضها ويعتبر بعضها أن التصرف غير أخلاقي". ولفت حسن إلى أنه "لا يوجد تنسيق كبير بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ، أغلبية التنسيق خارج القطاع"

وقال حسن في تصريح أخر إلى أن "باعتقاده ان غزة وحماس بعد ما جرى في السابع من أكتوبر لم تعد غزة تشكل خطرا على إسرائيل، فلا يوجد هناك طرف فلسطيني يريد إعادة القتال حتى لو بعد عشر سنوات" . يمكن مشاهدة تصريحاته كاملة بالفيديو

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