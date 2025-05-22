صحافي من غزة : "لم يعد هناك تنسيق بين الفصائل في غزة وحتى أن بينهم يوجد من يرفض إطلاق الصواريخ"

الصحافي ضياء حسن :"غزة وحماس بعد ما جرى في السابع من أكتوبر لم تعد غزة تشكل خطرا على إسرائيل"

i24NEWS
i24NEWS
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عناصر حماس في غزة
عناصر حماس في غزة AP Photo/Adel Hana

على ضوء التصعيد من غزة وإطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه منطقة أشكلون جنوب إسرائيل، صرح الصحافي من غزة ضياء حسن إنه : "لم يعد هناك تنسيق بين الفصائل في غزة وحتى أن من بينهم يوجد من يرفض إطلاق الصواريخ" وشدد على أن حماس لم تعد تشكل خطرا على إسرائيل". يمكن مشاهدة تصريحاته كاملة في الفيديو 

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صحافي من غزة "لم يعد هناك تنسيق بين الفصائل في غزة وحتى أن من بينهم يوجد من يرفض إطلاق الصواريخ"

وصرح حسن خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي تعقيبا على إطلاق صاروخ واحد تجاه إسرائيل :"أقولها بصراحة، السكان هنا يستهجنون إطلاق هذا الصاروخ ، ويعتبرون الأمر مضرا، لأنه يجر الى عمليات إسرائيلية وعمليات نزوح غير مبررة، لذلك باتت هذه العمليات غير محبذة بالنسبة للفلسطينيين.. وأقول لك بكل ثقة أن في الفصائل الفلسطينية من يرفضها ويعتبر بعضها أن التصرف غير أخلاقي". ولفت حسن إلى أنه "لا يوجد تنسيق كبير بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ، أغلبية التنسيق خارج القطاع"

وقال حسن في تصريح أخر إلى أن "باعتقاده ان غزة وحماس بعد ما جرى في السابع من أكتوبر لم تعد غزة تشكل خطرا على إسرائيل، فلا يوجد هناك طرف فلسطيني يريد إعادة القتال حتى لو بعد عشر سنوات" . يمكن مشاهدة تصريحاته كاملة بالفيديو 

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ضياء حسن :"غزة لم تعد تشكل خطرا على إسرائيل ولا يوجد تنسيق بين الفصائل الفلسطينية"

رابط الحلقة كاملة : 

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