قطر:" يوجد أجواء ايجابية بخصوص الاتفاق في غزة" || كافة التحديثات
المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية :"الاقتراح الذي قبلته حماس يتماشى مع ما وافقت عليه إسرائيل" • تقرير: الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في حي الزيتون شرقي مدينة غزة• جميع التحديثات من اليوم 683 للحرب
اليوم 683 من الحرب: أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم (الثلاثاء) إلى محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة وصفقة إطلاق سراح المختطفين، وقال إن "الأجواء إيجابية، والعرض الذي تلقته حماس يتوافق مع ما وافقت عليه إسرائيل". مسؤول كبير في حماس: "الكرة في ملعب نتنياهو". تقرير: يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وقد دُمر عدد من المباني.
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: "رئيس وزرائنا على اتصال بالمبعوث الأمريكي، وهناك أجواء إيجابية. الاقتراح الذي تلقته حماس يتماشى مع ما وافقت عليه إسرائيل. نأمل في رد سريع وإيجابي. الاقتراح الحالي هو الخيار الأفضل على الطاولة"
مسؤول كبير في حماس لقناة "فلسطين اليوم": "نحن جاهزون لتطبيق الصفقة الجزئية فوراً، الكرة الآن في ملعب نتنياهو"
أفادت وسائل إعلام لبنانية عن إطلاق نار باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب البلاد
تقرير: قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عملياتها في حي الزيتون شرق مدينة غزة وتدمير عدد من المباني
الرئيس اللبناني عون التقى قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الجنرال ديوداتو أبانيال وأكد التزام البلاد استمرار وجود القوات الدولية في الجنوب للفترة اللازمة لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الدولية مع إسرائيل
تقارير فلسطينية: 24 قتيلاً في هجمات على غزة منذ الليلة الماضية