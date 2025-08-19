قد يعجبك أيضًا -

اليوم 683 من الحرب: أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم (الثلاثاء) إلى محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة وصفقة إطلاق سراح المختطفين، وقال إن "الأجواء إيجابية، والعرض الذي تلقته حماس يتوافق مع ما وافقت عليه إسرائيل". مسؤول كبير في حماس: "الكرة في ملعب نتنياهو". تقرير: يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وقد دُمر عدد من المباني.