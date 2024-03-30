انطلاق قافلة المساعدات الثانية من قبرص إلى غزة محملة بـ 400 طن من المواد الغذائية

في محاولة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، غادرت شحنة ثانية من المساعدات تحمل حوالي 400 طن من المواد الغذائية من ميناء لارنكا القبرصي يوم السبت، بحسب رويترز.

وانضمت إلى سفينة الشحن، التي كانت راسية خارج الميناء، سفينة إنقاذ ومنصة محملتين بالمساعدات.

وستقوم سفينة الإنقاذ بنقل المساعدات في خطوة تندرج ضمن الجهود المتواصلة لتقديم المساعدة للقطاع الفلسطيني المحاصر.

ويعد الطريق البحري جزءا من مهمة تقودها الولايات المتحدة تهدف إلى إيجاد قنوات بديلة لتوصيل المساعدات للفلسطينيين في غزة.

U.S. CENTCOM

ويعكف المهندسون الأمريكيون بالفعل على بناء رصيف مؤقت في غزة، تتولى مهمة الإشراف عليه قوات الجيش الإسرائيلي.