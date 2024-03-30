انطلاق قافلة المساعدات الثانية من قبرص إلى غزة محملة بـ 400 طن من المواد الغذائية

يعد الطريق البحري جزءا من مهمة تقودها الولايات المتحدة تهدف إلى إيجاد قنوات بديلة لتوصيل المساعدات للفلسطينيين في غزة

i24NEWS
دقيقة 1
السفينة التابعة لمنظمة Open Arms للمساعدة والتي تحمل مساعدات على منصة تنقل حوالي 200 طن من الأرز والدقيق مباشرة إلى غزة، تغادر الميناء من مدينة لارنكا الجنوبية، قبرص، الثلاثاء، 12 مارس، 2024.
السفينة التابعة لمنظمة Open Arms للمساعدة والتي تحمل مساعدات على منصة تنقل حوالي 200 طن من الأرز والدقيق مباشرة إلى غزة، تغادر الميناء من مدينة لارنكا الجنوبية، قبرص، الثلاثاء، 12 مارس، 2024.AP Photo/Petros Karadjias

في محاولة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، غادرت شحنة ثانية من المساعدات تحمل حوالي 400 طن من المواد الغذائية من ميناء لارنكا القبرصي يوم السبت، بحسب رويترز.

وانضمت إلى سفينة الشحن، التي كانت راسية خارج الميناء، سفينة إنقاذ ومنصة محملتين بالمساعدات.

Video poster

وستقوم سفينة الإنقاذ بنقل المساعدات في خطوة تندرج ضمن الجهود المتواصلة لتقديم المساعدة للقطاع الفلسطيني المحاصر.

ويعد الطريق البحري جزءا من مهمة تقودها الولايات المتحدة تهدف إلى إيجاد قنوات بديلة لتوصيل المساعدات للفلسطينيين في غزة.

U.S. CENTCOM
سفن تابعة للجيش الأمريكي في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لإنشاء رصيف مؤقت لإيصال المساعدات إلى غزة.U.S. CENTCOM

ويعكف المهندسون الأمريكيون بالفعل على بناء رصيف مؤقت في غزة، تتولى مهمة الإشراف عليه قوات الجيش الإسرائيلي.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق