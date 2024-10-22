تقرير: مصر قدمت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار لإسرائيل

عرضت مصر على إسرائيل وقف إطلاق النار الذي سيتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا على مدى فترة زمنية طويلة نسبيا مقارنة بما تم طرحه في المقترحات السابقة، بحسب تقرير نشرته اليوم (الثلاثاء) صحيفة "العربي الجديد" القطرية. ومقرها في لندن. من ناحية أخرى، أفادت التقارير أن قيادة حماس تعارض هذا الاقتراح.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الشاباك رونين بار زار القاهرة يوم الأحد والتقى بالرئيس الجديد للمخابرات العامة المصرية حسن رشاد – وخلال هذا اللقاء قدم المسؤولون المصريون مقترحا لتحريك قضية التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يأتي هذا الاقتراح بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وبحسب التقرير فإن هذا الانسحاب التدريجي سيبدأ من جنوب قطاع غزة باتجاه شمال القطاع.

كما أفيد أن قيادة حماس أبدت معارضة مبدئية لهذا الاقتراح، بسبب الإطار الزمني فيه، ولأن القيادة أعلنت أنها ملتزمة بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع والعودة إلى ما كان قبل السابع من أكتوبر.

ويشار الى أن وزير الخارجية انتوني بلينكن وصل أمس في زيارة الى إسرائيل واجتمع خلال اليوم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ.