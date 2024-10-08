نتنياهو يؤجل رحلة وزير الأمن الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة لهذا السبب

كان من المفترض أن يسافر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن ليناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن كل ما يتعلق بالهجوم الانتقامي ضد إيران - لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أرجأ رحلته، حسبما ورد هذا المساء (الثلاثاء). ) في النشرة العبرية بحسب ما نقله مراسل القناة في واشنطن يجئال رافيد.

وكان من المفترض أيضًا أن يسافر إلى جانب جالانت كبار المسؤولين في الجيش ووزارة الأمن. في الولايات المتحدة يقولون: "نحن نتحدث عن زيارة مهمة". كما ورد أن نتنياهو أبلغ غالانت أنه لن يسافر حتى يوافق الكابينيت بصورة نهائية على الخطوط العريضة للهجوم، وأيضا بعد أن يتحدث نتنياهو مع بايدن نفسه، وهو ما لم يحدث منذ شهرين.

ويشار الى أنه تم الإعلان اليوم أنه في الكتاب الجديد للصحفي المخضرم بوب وودوارد الذي سينشر الأسبوع المقبل، سيتم الكشف عن اقتباسات غير عادية لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن مع بعض زعماء العالم، حيث، ومن بين أمور أخرى، تم تسجيل المحادثات التي أجراها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الحرب. وأشار وودوارد إلى أن الاقتباسات الواردة في الكتاب استندت إلى مئات الساعات من المقابلات المباشرة مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض.

وفي نيسان/أبريل الماضي، سأل بايدن نتنياهو هاتفيا: "ما هي استراتيجيتكم؟"، فأجاب نتنياهو: "علينا أن ندخل رفح". بايدن: "بيبي، ليس لديك استراتيجية". بعد ذلك، قال بايدن لأحد مساعديه: "بيبي هذا ابن ****، إنه رجل سيء. إنه رجل سيء للغاية!".