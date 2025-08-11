ضباط إسرائيليون يزعمون: هكذا يعمل متنياهو على تبرئة ساحة نتنياهو من إخفاق السابع من أكتوبر!

قد يعجبك أيضًا -

يزعم مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي أن مراقب الدولة متنياهو إنغلمان يعمل مسبقًا لتحديد المسؤولين عن مجزرة 7 أكتوبر، بهدف تبرئة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والقيادة السياسية من المسؤولية وإلغاء لجنة التحقيق الحكومية. ويزعمون أن المراقب تجاوز صلاحياته، باستجواب الضباط بشأن قرارات سياسية، بل وأصدر تحذيرات شخصية لكبار الضباط.

ووفقًا للمزاعم، فقد تتضمن مسودات تقارير المراقب، استنتاجات شخصية ضد تسعة ضباط على الأقل برتبة عميد أو أعلى في قضايا مثل منح ترخيص للحفلة الموسيقية في الهواء الطلق "نوفا" التي أقيمت قرب بلدة ريعيم وارتُكب بها مجزرة، وحماية البلدات المحيطة، وإجلاء المصابين. ويرفض مكتب مراقب الدولة هذه الادعاءات، مدعيًا أن التحقيق مهني ومستقل ويشمل جميع المستويات - السياسية والعسكرية والمدنية - ويتم تنسيقه مع الجيش الإسرائيلي وفقًا للتوجيهات التي أقرتها المحكمة العليا.

ويُجرى التحقيق على خلفية مسودة تقرير صعبة حول فعاليات "نوفا" والدفاع عن سديروت، في خضم صراع بين مراقب الدولة والجيش الإسرائيلي بشأن تحقيقات 7 أكتوبر. ويتهم مكتب مراقب الدولة المسؤولين في المؤسسة العسكرية بالتهرب من المسؤولية، ويؤكد على واجبهم تجاه ضحايا ما بات يُعرف إسرائيليا باسم السبت الأسود. وقال الناطق العسكري بلسان الجيش الإسرائيلي إن الجيش لا يُعلّق على التقارير قبل نشرها رسميًا، وأنه لم يقدم تعليقاته الرسمية بعد إلى مراقب الدولة.