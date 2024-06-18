تقرير: حماس تدرس الانتقال من قطر

أفادت مصادر أمس (الاثنين) للصحيفة اللندنية "رأي اليوم" أن حماس تفحص بجدية كبيرة نقل مقر قيادة التنظيم من قطر إلى دولة أخرى، وذلك بسبب الضغوط الشديدة على حماس بسبب الحرب، وفي ظل المفاوضات المعقدة للتوصل الى صفقة للإفراج عن المخطوفين

كما أكدت المصادر أن حماس تتعرض لضغوط كبيرة من الدول العربية، حتى توافق على المقترحات التي جاءت من الحكومة الأمريكية، رغم أن هذه المقترحات الأمريكية لا تتناسب مع الشروط التي وضعتها حماس.

كما ذكرت المصادر أن حماس تواصلت مع دول عربية وإسلامية من أجل نقل مقر المنظمة من قطر إليها، لكن عدة دول أغلقت الباب أمام حماس خوفا من غضب الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أوضحت المصادر أن حماس أمام خيارات محدودة للغاية فيما يتعلق بنقل مقر المنظمة، وحتى عندما تكون هناك دول مستعدة لقبول حماس، تكون فقط ضمن الشروط الصارمة لتلك الدول.