"بسبب قضية أربيل يهود"||هغاري :"حماس لم تلتزم بالاتفاق"

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، اليوم (السبت)، أن حركة حماس لم تلتزم بالاتفاق الذي بموجبه ستطلق أولا سراح المدنيات وقال موضحا :"سنصر على عودة أربيل يهود وملتزمون بعودة اغام بيرغر".

وأشار هغاري عن وجود مخاوف شديدة على مصير عائلة بيباس :"إسرائيل تتطلع للحصول على تأكيد ويقين حول الموضوع".

وعن إطلاق سراح كارينا أرييف ،ودانييلا جلبوع، وليري إلباغ ونعمة ليفي، قال هغاري : "دانييلا وليري وكارينا ونعمة في أيد أمينة. لقد وصلوا إلى مجمع الاستقبال في برعيم للقاء أهاليهم. نحن جاهزون لتزويدهم بالعلاج الأولي المناسب ومن هناك سيواصلون طريقهم إلى المستشفى".

وأضاف: "هذه لحظات مثيرة للغاية"، وتابع: "الى جانب ذلك، نحن جميعا ملزمون بالتصرف بمسؤولية، هذه أيام صعبة. اعتمدوا على تقارير الجهات الرسمية فقط ولا تنشروا الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي".

وقال هغاري إن "حماس قدمت اليوم استعرض كاذب عن طريقة تعاملها مع المختطفات، في حين أنها في الواقع تحتجز منذ 477 يوما مختطفين بوحشية دون ذنب اقترفوه". وتابع "في الساعات القليلة الماضية، أثبتت حماس قسوتها عندما نظمت احتفالا وقحا. إنها منظمة إرهابية قاتلة ومن المهم أن يتذكر العالم هذا."