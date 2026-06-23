ترامب: إيران وافقت على رقابة نووية “شاملة ودائمة” وفتح مضيق هرمز بالكامل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت “بشكل كامل ومطلق” على إخضاع برنامجها النووي لرقابة دولية مشددة وطويلة الأمد، واصفًا ذلك بأنه التزام “يمتد إلى المستقبل البعيد”.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” إن هذا الاتفاق جاء نتيجة ما وصفه بـ“تنازلات كبيرة” قدمتها طهران، مضيفًا أنه بناءً على ذلك تم الاتفاق على إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة دون أي حصار بحري إضافي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن السفن ستبقى في مواقعها تحسبًا لأي طارئ، في إشارة إلى إمكانية إعادة فرض إجراءات أمنية إذا لزم الأمر.

وفي منشور منفصل، أشار ترامب إلى أن 19 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد، وهو رقم وصفه بأنه “قياسي تاريخي”، لافتًا إلى أن أسعار النفط تشهد تراجعًا، وأن العالم أصبح “أكثر أمانًا” نتيجة هذه التطورات.