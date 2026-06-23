ترامب: إيران وافقت على رقابة نووية “شاملة ودائمة” وفتح مضيق هرمز بالكامل | تحديثات
تقرير في صحيفة "الأخبار" : قطر ستجري مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحزب الله، دون إهمال الجانب اللبناني الرسمي • مصادر إسرائيلية تدعي أن ضباطًا إيرانيين كبارًا محاصرون في عالي الطاهر
شبكة "العربية" تفيد بأن إيران تعلن عن "انتهاء المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة" قبل عدة أيام من الموعد النهائي المحدد. صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله تفيد بأنه في إطار المحادثات في سويسرا، تم التأكيد على أن قطر ستدير مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحزب الله، دون إهمال الجانب اللبناني الرسمي.
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ترامب: إيران وافقت على رقابة نووية “شاملة ودائمة” وفتح مضيق هرمز بالكامل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت “بشكل كامل ومطلق” على إخضاع برنامجها النووي لرقابة دولية مشددة وطويلة الأمد، واصفًا ذلك بأنه التزام “يمتد إلى المستقبل البعيد”.
وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” إن هذا الاتفاق جاء نتيجة ما وصفه بـ“تنازلات كبيرة” قدمتها طهران، مضيفًا أنه بناءً على ذلك تم الاتفاق على إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة دون أي حصار بحري إضافي.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن السفن ستبقى في مواقعها تحسبًا لأي طارئ، في إشارة إلى إمكانية إعادة فرض إجراءات أمنية إذا لزم الأمر.
وفي منشور منفصل، أشار ترامب إلى أن 19 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد، وهو رقم وصفه بأنه “قياسي تاريخي”، لافتًا إلى أن أسعار النفط تشهد تراجعًا، وأن العالم أصبح “أكثر أمانًا” نتيجة هذه التطورات.
إيران تعلن “خطًا أحمر” بشأن لبنان وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف الهجمات
قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة علي بحريني إن أي هجوم جديد على لبنان يُعد “خطًا أحمر” بالنسبة لبلاده، مشددًا على ضرورة وقف أي اعتداءات مستقبلية ضد الأراضي اللبنانية.
وأضاف بحريني أن إيران تعتبر لبنان جزءًا “غير قابل للتشكيك” ضمن التفاهمات القائمة، مؤكدًا أنه “لا ينبغي أن تكون هناك هجمات جديدة على لبنان”، وأن القوات الإسرائيلية مطالبة بالانسحاب من الأراضي اللبنانية.
حزب الله يتهم إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد غارات في جنوب لبنان
أعلن حزب الله أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان تمثل، بحسب وصفه، "خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، في ظل استمرار التوترات الأمنية على الحدود.
وقال الحزب في بيان إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه منطقة في محيط بلدة دير الزهراني – النبطية، مدعيًا أن مجموعة من المدنيين كانت تعمل على فتح الطرق وإزالة الأنقاض وانتشال جثامين من تحت الركام.
وأضاف البيان أن الحادث أدى إلى مقتل شخصين، أحدهما موظف بلدي، إلى جانب إصابة عدد آخر بجروح.
يُمهّد نتنياهو الطريق أمام قيود أمريكية محتملة في سياق الخلافات حول لبنان، وبشكل عام في سياق الاتفاق مع إيران. وفي اجتماع مع دورة لضباط الاحتياط المقاتلين في الضفة الغربية، قال: "أُقدّر بشدة الدعم الذي تلقيناه من أصدقائنا الأمريكيين، لكننا بحاجة إلى التحرر من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل خاص بنا".
قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف: "هناك تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا". وأضاف أيضاً أنه إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك مهاجمة لبنان وحزب الله في لبنان، فإن إيران ستضطر للرد.
إسماعيل بقائي: "ليس لدى إيران أي خطة للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المناطق النووية المتضررة خلال الحرب".
https://x.com/i/web/status/2069326630212784347
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اتفقت إيران والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق يضمن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.
شبكة العربية: إيران تعلن انتهاء المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة، قبل عدة أيام من الموعد المقرر.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة الأخبار التابعة لحزب الله: "جوهر ما حدث في سويسرا هو الموافقة على مبادرة جديدة اقترحتها قطر، وبموجبها ستجري الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحزب الله، دون إهمال الجانب اللبناني الرسمي، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر وطويل الأمد".
وسط مغادرة الوفد اللبناني لإجراء محادثات مع إسرائيل في واشنطن، تعرب الشوارع اللبنانية عن امتنانها لإيران.
تقرير CNN: تحركت 24 سفينة تجارية على الأقل في مضيق هرمز في اليوم الأخير، ووافقت إيران على إنشاء "خط ساخن" في مضيق هرمز "لمنع وحل أي سوء تفاهم" مع الولايات المتحدة أو دول أخرى