لبحث وقف إطلاق نار غزة.. قيادات أمنية مصرية وقطرية وأميركية تجتمع بالدوحة

أكد مصدر رفيع المستوى، أن العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم الأربعاء، اجتماعا لقيادات أمنية مصرية وقطرية وأميركية، وذلك من أجل استئناف مفاوضات الهدنة في غزة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وأضافت التقارير نقلا عن المصدر نفسه، أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لدفع المسار التفاوضي للوصول لهدنة في غزة.

وفي نفس السياق، كشف موقع "أكسيوس" Axios إن مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، وكبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت مكغورك، سيزوران المنطقة للضغط من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما أفادت وسائل إعلام مصرية بأن وفدا من حركة الجهاد وصل إلى القاهرة لبحث الأوضاع في غزة، وذكرت أن وفد الجهاد، برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، يزور القاهرة "بناء على دعوة مصرية لاستعراض الأوضاع الفلسطينية وما يتعلق بقطاع غزة".

من جهتها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الحرب سيطلب ضمانات أميركية تسمح لإسرائيل بمواصلة القتال ضد حماس في قطاع غزة إذا خرقت الحركة الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار في القطاع مقابل الإفراج عن المختطفين.