الجيش الإسرائيلي يواصل حربه على غزة لليوم الـ224 وسط قصف مكثف ونزوح جماعي| تغطية متواصلة

يواصل الجيش الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة لليوم الـ224 على التوالي، حيث شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل وضع مأساوي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من المواطنين.

تستمر قوات الاحتلال في اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء أخرى من شمالي قطاع غزة. أغارت الطائرات الإسرائيلية على رفح، وقصفت منزلاً في جباليا البلدة، وشنت غارة جديدة على مخيم النصيرات.

بعد منتصف الليل، قصفت الطائرات مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة العشرات من النازحين.