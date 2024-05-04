تصعيد محتمل: إسرائيل تعلن الدخول إلى رفح رغم مفاوضات الهدنة

في تطور جديد ومثير للجدل، أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح بغض النظر عن نتائج المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن". جاء هذا الإعلان في سياق تحركات حثيثة ومعقدة تجري في الخلفية، تضمنت موافقة حماس على الاقتراح المصري بعد تلقي ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

الوزير بيني غانتس، في رد فعله على الإعلان، شدد على ضرورة التحلي بالصبر وانتظار الرد الرسمي ومناقشته ضمن الإطار الرسمي قبل الشروع في أية خطوات متسرعة. من جانبها، أعربت عضو الكنيست إفرات رايتن من حزب العمل عن قلقها بشأن التوقيت والنتائج المحتملة لهذه الخطوة، محذرة من أنها قد تقوض جهود إعادة الرهائن بسلام.

على الجانب الآخر، يتابع وفد حماس في القاهرة المحادثات مع الوسطاء المصريين والدوليين. أسامة حمدان، المسؤول الكبير في حماس، أعلن أن النقاشات مستمرة وتتميز بنقاط إيجابية، مشيراً إلى أنهم يتوقعون ردوداً جيدة بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة ورفح.

مسؤول أمني مصري أكد لوكالة رويترز أن التوقعات اليوم قد تكون مختلفة وأكثر إيجابية بناء على التقدم الذي تم تحقيقه في المفاوضات. ومع ذلك، في إسرائيل، يسود التشاؤم حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، مع تقدير بأن الفرص لا تزال ضئيلة على الرغم من الجهود الأمريكية المكثفة.

يبقى الوضع متوتراً والمجتمع الدولي يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع، خاصة فيما يتعلق بتأثير هذه التحركات على الجهود الجارية لإنهاء الأزمة بشكل يضمن الأمان والاستقرار لجميع الأطراف المعنية.